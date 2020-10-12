Yüzünüze asla sürmemeniz gereken 7 şey
"Cilt bakımı söz konusu olduğunda güvenilir bilgilere ve yöntemlere sadık kalmak her zaman en iyisidir. Özellikle internette cilt bakımı ile ilgili sayısız ürün ve tarif tavsiyesi bulunurken size yüzünüze asla sürmemeniz gereken şeyleri anlatıyoruz. Yeni bir ürün ya da yöntem denemeden önce de bir uzmandan onay almanız gerektiğini hatırlatıyoruz."
1- Glikolik asit
Glikolik asit, birçok cilt maskesinin tarifinde kullanılan bir maddededir. Ancak koyu tenli iseniz bu ürünün kullanımı tahmin edilemez sonuçlara sebep olabilir. Glikolik asit yerine salisilik asit alternatifini tercih edebilirsiniz.
2- Sabun
Sabunlar elleri temizlemek için iyidir yüzü değil! Yapacağınız en büyük hatalardan biri yüzünüze sabun sürmektir. Bu, cildinizi kurutur, cildi tüm neminden arındırır, sağlıklı yağların da yok olmasına neden olur.
3- Narenciyeler
Narenciyeleri tüketmek bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra cilt sağlığı içinde oldukça önemlidir. Ancak narenciyeleri (limon, misket limonu, greyfurt, portakal vs) direkt cilde sürmek hiç de doğru değildir. Özellikle narenciye sürüp güneşe çıkarsanız, fitofotodermatit adı verilen kimyasal bir yanık olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
4- Tarihi geçmiş güneş kremi
Güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için en önemli adımlardan biridir. Peki güneş kreminizin son kullanma tarihini kontrol ediyor musunuz? Süresi geçmiş güneş kremi kullanmak cildinizi korumayacağı gibi hasarlara da yol açabilir.
5- Vücut losyonu
Vücudunuz için tasarlanmış losyonu yüzünüze sürmeyin. Neden mi? Çünkü yüzümüz daha hassastır ve vücut losyonları ise yüzün ihtiyacı olandan daha ağır bir yapıdadır. Yüzünüze vücut losyonu sürerseniz kısa bir süre sonra yağlanma, akne sorunları ile karşı karşıya kalırsınız.
6- Saç spreyi
Saçınıza sprey sıkarken lütfen yüzünüzü koruyun. Çoğu spreyin içeriğinde alkol bulunur ve bu da cildi tahriş edici bir etkiye sahiptir.
7- Ev maskeleri
Eğer tarifi bir uzman vermediyse lütfen evde cildinize maske uygulamayın. Yanlış ürünleri bir araya getirmek farklı etkileşimlere neden olabilir ve bu da cildinize zarar verebilir.