Yüzünüze asla sürmemeniz gereken 7 şey

1- Glikolik asit

Glikolik asit, birçok cilt maskesinin tarifinde kullanılan bir maddededir. Ancak koyu tenli iseniz bu ürünün kullanımı tahmin edilemez sonuçlara sebep olabilir. Glikolik asit yerine salisilik asit alternatifini tercih edebilirsiniz.

2- Sabun

Sabunlar elleri temizlemek için iyidir yüzü değil! Yapacağınız en büyük hatalardan biri yüzünüze sabun sürmektir. Bu, cildinizi kurutur, cildi tüm neminden arındırır, sağlıklı yağların da yok olmasına neden olur.

3- Narenciyeler

Narenciyeleri tüketmek bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra cilt sağlığı içinde oldukça önemlidir. Ancak narenciyeleri (limon, misket limonu, greyfurt, portakal vs) direkt cilde sürmek hiç de doğru değildir. Özellikle narenciye sürüp güneşe çıkarsanız, fitofotodermatit adı verilen kimyasal bir yanık olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

4- Tarihi geçmiş güneş kremi

Güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için en önemli adımlardan biridir. Peki güneş kreminizin son kullanma tarihini kontrol ediyor musunuz? Süresi geçmiş güneş kremi kullanmak cildinizi korumayacağı gibi hasarlara da yol açabilir.

5- Vücut losyonu

Vücudunuz için tasarlanmış losyonu yüzünüze sürmeyin. Neden mi? Çünkü yüzümüz daha hassastır ve vücut losyonları ise yüzün ihtiyacı olandan daha ağır bir yapıdadır. Yüzünüze vücut losyonu sürerseniz kısa bir süre sonra yağlanma, akne sorunları ile karşı karşıya kalırsınız.

6- Saç spreyi

Saçınıza sprey sıkarken lütfen yüzünüzü koruyun. Çoğu spreyin içeriğinde alkol bulunur ve bu da cildi tahriş edici bir etkiye sahiptir.

7- Ev maskeleri

Eğer tarifi bir uzman vermediyse lütfen evde cildinize maske uygulamayın. Yanlış ürünleri bir araya getirmek farklı etkileşimlere neden olabilir ve bu da cildinize zarar verebilir.