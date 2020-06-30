Yüzün Aynası Eller İçin Doğru Bakım İpuçları

El ve tırnaklarınızı hırpalayan sebeplerin başında aşırı soğuk ve sıcak su, ev temizlik ürünleri (deterjan, çamaşır suyu, sıvı sabun vs), soğuk havalar, güneş, yağmur ve yapılan diyetler yer alıyor.

Ellerinizin her zaman bakımlı gözükmesini istiyorsanız nemlendirici kullanmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Yumuşacık ellere sahip olabilmek için limondan da faydalanabilirsiniz. Limon, ellerin rengine iyi geldiği gibi çatlaklarının iyileşmesine ve ellerin pürüzsüz bir görünüm kazanmasına da yardımcı olur. Ayrıca kırılan tırnaklarınızı onarır ve daha güçlü hale gelmelerini sağlar.

El ve tırnak bakımının temel unsuru temizliktir. Tırnağın etten ayrıldıktan sonraki bölümünün altında kir, yağ ve çeşitli mikroplar kolayca birikir. Tırnaklar, hem sağlıklı ve güçlü olması açısından hem de temizlik açısından düzenli olarak kesilmeli, banyo yaparken de tırnak fırçası ile fırçalanarak temizlenmelidir.

Manikür için en doğru zaman duş sonrasıdır. Manikürden iyi bir sonuç alınabilmesi için tırnak etlerinin yumuşaması gerekir. Tırnak etlerinin kesilmesinden ziyade bir tırnak çubuğu yardımıyla geriye doğru itilerek temizlenmesini öneren uzmanlar, dışarıda manikür yaptıranlara da kuaföre giderken kendi malzemelerini götürmelerini tavsiye ediyor.

Oje sürmeye tırnağınızın ortasından başlayın. Daha sonra kenarlarını doldurun. Her yerin aynı tonda olabilmesi için ikinci katı da uygulayın. Daha parlak bir görünüm elde etmek isterseniz bir kat parlatıcı sürün ve kurumaya bırakın. Kurumasını bekleyecek vaktim yok diyorsanız oje kurutucu spreylerden yardım alabilirsiniz.