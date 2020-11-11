Yüzümüzdeki İfadeyi En Doğru Şekilde Yansıtacak Medikal Estetik Trendleri

Şartlar ne olursa olsun, aynaya baktığımızda kendimizi iyi hissetmemiz çok kıymetli. Hepimiz, gördüğümüz yansımanın o an hissettiğimiz duyguları tam anlamıyla ifade etmesini istiyoruz. Çok enerjik ya da mutlu hissettiğimiz bir anda yorgun ve mutsuz bir ifade ile karşılaşıyorsak işte o zaman içsel bir çatışmaya hapsoluyoruz ve aklımıza o soru geliyor, “Kendimin en iyi halinde görünmek için ne yapmalıyım?”

Medikal estetik uygulamalarında yeni trend duygusal ihtiyaçları belirlemek. Tüm dünyada kabul gören Güzelliğin Kodları yaklaşımı da duygusal beklentileri merkeze alarak kişiyi kendisinin en iyi haline ulaştırmaya odaklanıyor.

Güzelliğin Kodları ile yüzün duygusal mimarisi oluşturuluyor

Güzelliğin Kodları ile yüz 7 noktaya ayrılıyor ve belirli kısımlara yapılan uygulamalarla yüzün mimarisi oluşturuluyor. Kişiye özel olarak ve kişinin duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygulanan bu yaklaşım; çene, çene çizgisi, alın, kaş ve dudaklar olmak üzere tüm yüzü kapsayarak medikal estetiğin kullanım şeklini geliştiriyor.

Alt yüz ve çene hattı, yüzün genel ifadesini değiştiriyor

Kadınların medikal estetik kararında önceliklerinin başında nasıl hissediyorsa öyle görünmek geliyor. Kendimizde memnun olmadığımız unsurların psikolojik temeline indiğimizde sonuçlar daha memnun edici hale geliyor. Özellikle alt yüz ve çene hattı bölgesindeki yeni trendler yüzün bütünüyle ve ifadesiyle çok ilişkili. Bu nedenle medikal estetik kararında yüze bir bütün olarak bakılmalı.

Ön çenenin, arka çene köşesindeki açının ve ikisini birbirine bağlayan hattın iyileştirilmesiyle daha net ve keskin bir kontur elde edilebiliyor. Bu bölgeye yapılan müdahaleler ile gıdı görünümü azaltılabiliyor, çene hattındaki yaşa bağlı sarkmalar ortadan kaldırılabiliyor ve yüzün alt bölgesinin belirginleşmesi sayesinde daha ince ve genç bir görünüm yakalanabiliyor.