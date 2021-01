Yüzüklerin Efendisi Serisi Filmleri - Yüzüklerin Efendisi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Serinin ilk filmi Yüzüklerin Kardeşliği, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Film Müziği, En İyi Görsel Efekt ve En İyi Makyaj Tasarımı dallarında Oscar ödülüne layık görüldü. Imdb puanı 8.7 olan İki Kule filmi ise BAFTA'dan Orange yılın filmi, en iyi görsel efekt ve en iyi kostüm tasarımı ödüllerini kazandı. 2004 yılında Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson'a en iyi yönetmen Oscar'ını getiren Kralın Dönüşü filminin kazandığı diğer ödüller ise şunlardır: En İyi Film Dalında MTV Film Ödülü, Altın Küre Drama Dalında En İyi Sinema Filmi Ödülü ve Film Eleştirmenleri En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü.

Yüzüklerin Efendisi Serisi Filmleri ve İsimleri

1- The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

2- The Lord of the Rings: The Two Towers

3- The Lord of the Rings: The Return of the King

Yüzüklerin Efendisi Serisi İzlenme Sırası:

1- Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

2- Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

3- Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

Yüzüklerin Efendisi serisi, sinema tarihine birçok unutulmaz karakter kattı. Hafızalarda yer edinen unutulmaz karakterlerin isimleri şunlardır: Gandalf, Gollum, Saruman, Nazgul, Balrog, Frado Balgins, Bilbo Baggins, Arwen, Gimli, Samwise Gamgee, Cadı Kral, Ağaç Sakal ve Harry Keçiyaprağı.

Yüzüklerin Efendisi Konusu

1- The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Frodo'ya tılsımlı bir yüzük verilir. Frodo, yüzük karanlık güçlerin eline geçmeden önce onu Hüküm Dağına götürmeli ve orada yok etmelidir. Frodo, Gandalf, Aragorn ve Legolas ile Hüküm Dağına doğru yola çıkar. Yüzüğün peşinde olan Saruman ve orklar da onları dokuz kişiden oluşan Yüzük Kardeşliğinin izini sürmeye başlar.

2- The Lord of the Rings: The Two Towers

Serinin ikinci filminde Hobbitler Kara Kapılar'a doğru yola çıkar. Yolda esrarengiz bir yaratık tarafından takip edildiklerini fark ederler. Bu yıllar önce yüzük tarafından lanete uğrayan Gollum'dur. Gollum'u da yanlarına alarak tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar.

3- The Lord of the Rings: The Return of the King

Serinin 3. ve son filminde taraflar Orta Dünya'nın son savaşına hazırlanıyor. Bir yanda Saruman ve orklar, diğer tarafta hobbitler, Gandalf ve ağaçsakalın ordusu. Frodo yüzüğü Hüküm Dağına ulaştırmak üzereyken savaşın kaderini Aragorn belirleyecektir.

Yüzüklerin Efendisi Vizyon Tarihi

1- The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 21 Aralık 2001

2- The Lord of the Rings: The Two Towers - 20 Aralık 2002

3- The Lord of the Rings: The Return of the King: 19 Aralık 2003

Yüzüklerin Efendisi Oyuncuları

Elijah Wood - Frado Baggins

Viggo Mortensen - Aragorn

Ian McKellen - Gandalf

Karl Urban - Eomer

Miranda Otto - Eowyn

Liv Tyler - Arwen

Orlando Bloom - Legolas

Christopher Lee - Saruman

Cate Blanchett - Galadriel

Dominic Monaghan - Menodoc Bandybuck

Katie Jackson - Cute Hobbit

Hugo Weaving - Elrond

Alexandra Astin - Elanor Gamgee

Sean Benn - Boromir

John Rhys Davies - Ağaçsakal

Sala Baker - Sauron

Brad Dourif - Grima Solucandi