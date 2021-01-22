Yüzüklerin Efendisi Serisi Filmleri - Yüzüklerin Efendisi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"J.R.R. Talkien'ın aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi 2001 yılında gösterime girdi. ABD - Yeni Zelanda ortak yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Petek Jackson oturuyor. Sinemaseverlere fantastik ve masalsı bir dünyanın kapılarını aralayan film IMDB Top 250 listesinin 10. sırasında yer alıyor. Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularını ve vizyon tarihlerini sizin için derledik."
Serinin ilk filmi Yüzüklerin Kardeşliği, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Film Müziği, En İyi Görsel Efekt ve En İyi Makyaj Tasarımı dallarında Oscar ödülüne layık görüldü. Imdb puanı 8.7 olan İki Kule filmi ise BAFTA'dan Orange yılın filmi, en iyi görsel efekt ve en iyi kostüm tasarımı ödüllerini kazandı. 2004 yılında Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson'a en iyi yönetmen Oscar'ını getiren Kralın Dönüşü filminin kazandığı diğer ödüller ise şunlardır: En İyi Film Dalında MTV Film Ödülü, Altın Küre Drama Dalında En İyi Sinema Filmi Ödülü ve Film Eleştirmenleri En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü.
Yüzüklerin Efendisi Serisi Filmleri ve İsimleri
1- The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
2- The Lord of the Rings: The Two Towers
3- The Lord of the Rings: The Return of the King
Yüzüklerin Efendisi Serisi İzlenme Sırası:
1- Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
2- Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
3- Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
Yüzüklerin Efendisi serisi, sinema tarihine birçok unutulmaz karakter kattı. Hafızalarda yer edinen unutulmaz karakterlerin isimleri şunlardır: Gandalf, Gollum, Saruman, Nazgul, Balrog, Frado Balgins, Bilbo Baggins, Arwen, Gimli, Samwise Gamgee, Cadı Kral, Ağaç Sakal ve Harry Keçiyaprağı.
Yüzüklerin Efendisi Konusu
1- The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Frodo'ya tılsımlı bir yüzük verilir. Frodo, yüzük karanlık güçlerin eline geçmeden önce onu Hüküm Dağına götürmeli ve orada yok etmelidir. Frodo, Gandalf, Aragorn ve Legolas ile Hüküm Dağına doğru yola çıkar. Yüzüğün peşinde olan Saruman ve orklar da onları dokuz kişiden oluşan Yüzük Kardeşliğinin izini sürmeye başlar.
2- The Lord of the Rings: The Two Towers
Serinin ikinci filminde Hobbitler Kara Kapılar'a doğru yola çıkar. Yolda esrarengiz bir yaratık tarafından takip edildiklerini fark ederler. Bu yıllar önce yüzük tarafından lanete uğrayan Gollum'dur. Gollum'u da yanlarına alarak tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar.
3- The Lord of the Rings: The Return of the King
Serinin 3. ve son filminde taraflar Orta Dünya'nın son savaşına hazırlanıyor. Bir yanda Saruman ve orklar, diğer tarafta hobbitler, Gandalf ve ağaçsakalın ordusu. Frodo yüzüğü Hüküm Dağına ulaştırmak üzereyken savaşın kaderini Aragorn belirleyecektir.
Yüzüklerin Efendisi Vizyon Tarihi
1- The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 21 Aralık 2001
2- The Lord of the Rings: The Two Towers - 20 Aralık 2002
3- The Lord of the Rings: The Return of the King: 19 Aralık 2003
Yüzüklerin Efendisi Oyuncuları
Elijah Wood - Frado Baggins
Viggo Mortensen - Aragorn
Ian McKellen - Gandalf
Karl Urban - Eomer
Miranda Otto - Eowyn
Liv Tyler - Arwen
Orlando Bloom - Legolas
Christopher Lee - Saruman
Cate Blanchett - Galadriel
Dominic Monaghan - Menodoc Bandybuck
Katie Jackson - Cute Hobbit
Hugo Weaving - Elrond
Alexandra Astin - Elanor Gamgee
Sean Benn - Boromir
John Rhys Davies - Ağaçsakal
Sala Baker - Sauron
Brad Dourif - Grima Solucandi