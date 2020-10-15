Yüzüklerin Efendisi Karakterlerinin Müzik Zevki

"Yüzüklerin Efendisi'ndeki Orta Dünya'nın müzik zevki neydi? Hadi biraz hayal kuralım mesela Aragorn kılıç sallamadığı zamanlarda ne tür müzik ne tür şarkılar dinlerdi? Peki ya Gandalf görmüş geçirmiş bilge Galdalf tam bir klasik müzik aşığıydı biliyor muydunuz? Frodo'nun yüzüğü taşımasını biraz olsun hafifletecek şarkı hangisiydi? Elbette karanlık tarafın da bir müzik zevki var. Mesela Uruk-Hai'ler, Sauron ne sever ne dinlerdi? Merak edenleri bu podcaste alalım. Sizce ne dinlerdi Orta Dünya? Mahmure müzik yazarı Sevil Erdoğan anlatıyor..."