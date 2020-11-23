Yüzük Parmağınız Kişiliğinizi Yansıtıyor! İşte Farkında Bile Olmadığınız Özellikleriniz…

Yüksek testosteron seviyeleri, işaret parmağınızın yüzük parmağınızdan daha kısa olmasıyla bağlantılıdır; düşük testosteron seviyeleri ise, işaret parmağınız ve yüzük parmağınızın neredeyse aynı uzunlukta olmasıyla bağlantılıdır.

Ayrıca, işaret parmağınız yüzük parmağınızla karşılaştırıldığında ne kadar kısa olursa, aşağıda açıklanan özellik sizin için o kadar büyük olur.



Yüksek testosteron: Spora düşkün



Testosteron seviyesi yüksek olan kadınlar, uzun mesafeli koşular gibi dayanıklılık ve performans gerektiren aktivitelerde çok daha iyidir.

Yüksek testosteron: Matematik ve bulmacalar sizin işiniz



Daha fazla testosteron, sayıları hesaplamada daha iyi olmakla ilgilidir. Erkeklerin matematikte daha iyi olduğu klişesi de buradan kaynaklanır, ancak kadınlar daha yüksek testosterona sahiplerse bu konuda erkeklerden daha iyi olabilirler.



Yüksek testosteron: Sadakatten yoksun olabilirsiniz

Daha fazla testosteron, bir ilişkiye sadık kalma şansının azalması demektir. Düzenli bir ilişkiye bağlı kalmayı sevmediğinizden, birden fazla partnerinizin olması daha olasıdır. Tek bir partnere sahip olma konusundaki tutumunuz, aslında parmak uzunluğunuzla doğru orantılı.



Düşük testosteron: Harika bir hafızaya sahipsiniz

Hafıza konusunda sorun yaşayanlar, genellikle düşük testosteron seviyelerinden kaynaklanır. Tam aksi durumda ise muhteşem bir hafızayla, alışveriş listenizi partnerinizden çok daha iyi hatırlayabilirsiniz.



Düşük testosteron: Anksiyete ve depresyon riskiniz daha fazla



Bu hastalıklar, kadın hormonları ile ilişkisi nedeniyle kadınlarda daha yaygındır. Partnerinizden çok daha stresli ve depresyonda mısınız? Muhtemelen nedeni biyolojiktir!

Düşük testosteron: Evliliğe daha fazla istek duyuyorsunuz



Anne karnında daha az testosteron salgılayanlar, o kişinin evlenme olasılığının daha yüksek olacağı anlamına geliyor. Araştırmalar, düşük testosteron seviyelerine sahip kişilerin daha sakin ve tek eşli bir yaşamaya meyilli olduğunu söylüyor.