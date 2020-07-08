Yüzme Kilo Kaybına Yardımcı Olur mu?

Yüzme, en etkili düşük etkili aerobik egzersizlerden biridir. Duruşu iyileştirir, ruh halini yükseltir, tüm vücut kaslarını güçlendirir, akciğer kapasitesini arttırır, esnekliği ve kas koordinasyonunu arttırır. Ya kilo kaybı? Yüzmek, kilo vermeye yardımcı olur mu?

Evet, yüzerek kilo verebilirsiniz. Ancak yağ yakmak için doğru yönergelere uymanız gerekir.

Yüzme, aerobik bir egzersizdir ve yağ yakmak için maksimum kalp atış hızınızın % 60-80'i arasında yüzmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız, yeterince kalori yakamazsınız. Ayrıca, bu aralığı aşarsanız, egzersiz anaerobik hale gelir ve daha uzun süre yüzemezsiniz.

Öte yandan yapılan birkaç çalışma, yüzerken kilo kaybetmek yerine kilo alabileceğinizi de ortaya koymuştur. Ayrıca, profesyonel yüzücüler aynı seviyedeki sporculara kıyasla daha fazla vücut yağ yüzdesine sahiptir.

Özetle, vücudunuz için doğru olan kalp atış hızını korursanız yüzerek kilo verebilirsiniz.

Maksimum kalp atış hızı nasıl hesaplanır?

Yüzerken kilo verebilmek için maksimum kalp hızınızın % 60-80'i arasında yüzmeniz gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Şimdi size maksimum kalp hızınızı nasıl hesaplayacağınızı anlatacağız.

Maksimum kalp atış hızınızı öğrenmek için yaşınızı 220'den çıkarın. 25 yaşındaysanız, 220'den 25'i çıkarın. Çıkan sonuç yani 195, maksimum kalp atış hızınızdır.

Yüzerken yağ yakmak ve kilo vermek için kalp atış hızınızın 195'in % 60 -% 80'inde yani 117-154 BPM arasında olması gerekir. Bu rakamı görebilmek ve koruyabilmek için bir kalp atış hızı monitörü kullanabilirsiniz.

Yüzerek nasıl kilo verilir?

Tüm bu detaylardan sonra yüzerek nasıl kilo verebileceğinize bir bakalım.

Yüzmeye yeni başlıyorsanız haftada 3 gün 30'ar dakika ile başlayın. Ardından nefes alma süreniz ve yüzme tekniğiniz daha rahat haline geldiğinde bu sayıyı ve süreyi arttırabilirsiniz.