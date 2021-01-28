Yüzlerce Kovid Hastası Takip Edildi: Kadınlarda Saç Dökülmesine Yol Açıyor!

Geçtiğimiz hafta İngiltere'de yapılan bir çalışmanın ilk verileri dünya medyasında da gündem oldu. İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) ve Leichester Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü araştırmada, koronavirüs atlatan 47 bin 780 hastanın verileri incelendi.

Çalışmada, hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), hastalığı atlattıktan sonraki 140 gün içinde tekrar hastaneye yatırıldığı gözlendi. Amerika'daki Michigan Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ve sonuçları geçtiğimiz ay saygın tıp dergisi JAMA'da da yayınlanan başka bir çalışmada ise Mart-Haziran ayları arasında Koronavirüs nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören ve taburcu edilen bin 775 hasta izlendi. Hastaların yaklaşık yüzde 27'sinin 2 ay içerisinde tekrar hastaneye yatırıldığı belirlendi.

9 ayda 3 bin 300 hasta takip edildi

Dünyadaki çalışmalara baktığımızda yeniden hastaneye yatış oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise Kovid'e bağlı yeniden hastaneye yatış oranları o kadar yüksek değil. Sağlık sistemi ve (tedavi) algoritmalara çok güzel uyulması, belli bir tedavi protokolünün uygulanması ile ilgili. Taburcu olduktan sonra belli süre içerisinde kötüleşip tekrar hastaneye yatış oranlarımız en fazla yüzde 5-10 düzeyinde.

Kovid, daha çok kadınlarda saç dökülmesine yol açıyor

Kovid tedavisi görmüş hastalarda yakın zamanda gözlemlenen en ilginç bulgulardan birin de saç dökülmesi oldu. Bunun nedeninin henüz tam olarak tespit edilemedi. Özellikle kadın hastalarda saç dökülmesi sorununa yüzde 10'lara varan bir oranda rastlamaya başlandı.

Altında yatan farklı mekanizmalar olabilir diye düşünerek demir eksikliği anemisi ve hipotiroidi de araştırıldı. Ama bunların da olmadığı görüldü. Bunlar yokken bile saç dökülmesi oluyordu. Bir de nedeni tespit edilemeyen sırt ağrıları en çok görülen ikinci semptom.

Gerçekten 3 aydır devam eden ve yüzde 10 civarı hastada izlenen bir sırt ağrısı yakınması dikkat çekiciydi. Bunun da tam olarak neden olduğunu açıklanamıyor. Yani o bölgenin görüntülemelerinde de herhangi bir sorun yok.

1-2 yıl içinde kalp hastalıklarında patlama olacak

Maalesef bu süreçte çoğu insan hem hareketsiz bir hayata geçti hem de ev ortamında sağlıklı beslenmeyi göz ardı etti. Hareket azlığı ve bu sağlıksız beslenmenin yaratmış olduğu riskin yanı sıra kaygı ve stresin yaratmış olduğu anksiyete de var. Kovid hastalarında anksiyete de çok sık görülüyor uzun vadede. Tüm bunları birleştirdiğimizde, 1-2 sene sonra kalp hastalıklarında patlama olması kaçınılmaz. Kardiyologlara çok iş düşecek önümüzdeki süreçte.