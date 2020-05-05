Yüz ve Boyun Germe Estetikleri Nelerdir?

Yüzünüz kim olduğunuzu tanımlamaz, ancak çevrenizdekilerin sizi tanımasını sağlar. Bu nedenle yüz deformitelerinin yeniden yapılandırılması estetik cerrahinin en önemli alanlarından birisi olmuştur. Görünüşünüzde sizi rahatsız eden unsurlar varsa estetik cerrahi ile bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.

Yaşlandıkça, yüzümüz ve boynumuz karakteristik değişikliklere uğrar: Cilt kırışıklıkları geliştirir ve elastikiyetini kaybeder, kas ve yağ sarkmaları oluşur, kemik iskeleti kaybolur ve tüm yüz hacim bozuklukları ortaya çıkar. Sonuç olarak da daha yaşlı, daha yorgun görünür ve içinizde hissettiğiniz canlılığı ve enerjiyi yansıtamaz hale gelebilirsiniz.

Botoks ve dolgu estetikleri

Bu durumda yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtileri belirlenerek duruma göre en uygun tedavi tekniği ile yeniden genç bir görünüm oluşturmak için size özel bir tedavi planı hazırlanabilir.

Bazı kişilerde erken yaşlan belirtileri de ortaya çıkabilir, bunları önlemek için enjeksiyon tekniklerinden faydalanılabilir. Enjekte edilebilir dolgu malzemeleri ve botoks uygulaması ile yüze hacim kazandırılabilir ya da istenirse hacim azalması da yapılabilir.

Nefertiti botoksu ve massetter botoksu ile çene ve boyun bölgesi inceltilip gençleştirilebilir ya da dolgu enjeksiyonu ile hacim eksiklikleri giderilebilir. Ameliyatsız teknikler olarak bilinen bu tekniklerde iyileşme sürecine gerek olmaz, ağrı ya da sızı hissedilmez, üstelik operasyon geçirildiği de anlaşılmaz. Yüz daha genç ve estetik bir görünüme kavuşur, duygu ve düşüncelerinizi daha pozitif bir şekilde yansıtabilirsiniz.

Daha ileri seviye yaşlanma belirtilerinde cilt germe operasyonları uygulanabilir. Anestezi altında uygulanan cerrahi operasyonlarla yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtileri kalıcı bir şekilde giderilebilir.

Yüz bir kişinin kimliğinin önemli bir parçasıdır. Birçok insan için yıpranmış, sarkık, yaşlanan yüz ve boyun görünümü güven ve özsaygı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Ellerin yanı sıra, yüz ve boyun daha görünürdür; çevresel faktörlere ve UV ışınlarına maruz kalırlar. Yüz germe ve boyun ameliyatlarının amacı, yüze ve boyuna daha pürüzsüz, daha genç ve estetik bir görünüm kazandırmaktır.

Cilt elastikiyeti: Yüz germe ameliyatı için ideal bir aday, belirli bir oranda elastikiyeti koruyan cilde sahip olmalıdır. Prosedür, cildi sıkılaştırmak; çizgileri, kırışıklıkları ve kıvrımları düzleştirmek için kaldırma ve gerdirmeyi içerir.

Aşırı gevşek cilt: Yüzünüzde ve boynunuzda sarkma varsa, yüz germe için iyi bir aday olabilirsiniz. Kırışıklıkların görünümünü sıkılaştırmak ve azaltmak için cerrahi germe prosedürü uygulanabilir.

Yüz kemik yapısı: İyi tanımlanmış yüz kemik yapısı, yüz germe ameliyatı ile optimal sonuçlar için kozmetik değişimleri desteklemeye yardımcı olur. Yüz hacmi eksikse, kök hücrelerinizi içeren kendi doğal yağınızı kullanılarak yağ grefti ile yüzünüz desteklenebilir.

Yüz ve boyun bölgenizdeki yaşlanma belirtilerinden rahatsız oluyor ve estetik olmayı düşünüyorsanız alanında uzman bir estetik cerrahtan size özel bilgi almalısınız.

GUNCEL ÖZTÜRK