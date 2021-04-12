Yüz Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Yüz Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Yüz maskesi, cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Yüz maskesinin doğal malzemeler kullanılarak yapılması cildin daha sağlıklı ve canlı olmasını sağlar.



Yüz Maskesi Nedir?



Yüz maskesi, cilde ihtiyacı olan bakım ve nemi kazandıran genellikle yüzde 10-15 dakika bekletip temizleme şeklinde uygulanan bir bakım yöntemidir. İçeriğine göre cilt maskesinin cilde sağladığı fayda farklılaşabilir. Cilde nem kazandıran, kırışıklık azaltan, cildi temizleyen, akne ve sivilce oluşumunu engelleyen, ciltteki lekeleri azaltan ve siyah noktaları gideren pek çok farklı yüz maskesi bulunur. Cildin ihtiyaç duyduğu bakıma göre uygun olan yüz maskesi tercihe dilerek cilt sağlığı korunabilir. Cilt maskesi haftanın birkaç günü cilde uygulandığında cilt sorunlarının kalıcı olarak giderilmesine yardımcı olur.



Yüz Maskesi Ne İşe Yarar?



Yüz maskesi, cilt sağlığı için kullanılan ve pek çok cilt probleminin ortaya çıkmasını engelleyen bir yöntemdir. Yüz maskesinin pek çok çeşidi bulunur. Farklı yüz maskelerinin ciltte farklı etkileri bulunur. Yüz maskeleri; cilt nemlendirmeye, kırışıklık azaltmaya, cilt sıkılaştırmaya, akne ve siyah nokta gidermeye yönelik olarak kullanılabilir.



Yüz Maskesi Nasıl Yapılır? Yüz Maskesi Yapımı



Cilt maskesi evlerde pek çok farklı malzemeler kullanılarak yapılabilir. Ancak cilt maskesi yapımına geçmeden önce en önemli adım, cildin neye ihtiyacı olduğunu belirlemektir. Daha sonra cildin ihtiyacına uygun yüz maskeleri hazırlanabilir. Eğer kuru cilt problemi yaşıyorsanız ihtiyacınız olan nemlendirici bir yüz maskesidir. Sivilce ve akne problemleri yaşıyorsanız arındırıcı yüz maskeleri tercih etmelisiniz, yağlı bir cildiniz varsa matlaştırıcı, solgun bir cildiniz varsa solgunlaştırıcı yüz maskelerini uygulamanız gerekir.



Maske yapımından sonra oluşan maske krem kıvamında olursa, maskeyi yüze uygulamak için temiz bir makyaj fırçası kullanabilirsiniz. Maskeyi her zaman ellerinizi temizleyerek de cildinize uygulayabilirsiniz. 10-15 dakika ciltte beklettiğiniz maskeyi suyla temizleyerek sonrasında cildinizi uygun nemlendiricilerle nemlendirmelisiniz. Arındırıcı maskelerden sonra gözenekleri sıkılaştırmak için tonik kullanabilir ve nemlendirici uygulamasını sonradan yapabilirsiniz. Bu şekilde farklı cilt problemlerine yönelik farklı yüz maskeleri tercih etmeniz ve uygulamanız gerekir.



​​​​​​​Yüz Maskesi Faydaları Nelerdir?



Yüz maskesi, düzenli kullanım sonucunda ciltteki sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Cilt tipine ve sorununa uygun maske seçimi ciltteki problemlerin kısa sürede ortadan kalkmasını sağlar.



​​​​​​​Yüz Maskesi İçin Pratik Tarifler



1- Mat ve Yorgun Cilt Maskesi



1 tatlı kaşığı bal, 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 salatalık püresi ve bir tutam yulaf ezmesini iyice karıştırarak maskenizi hazırlayın. Cildinize 10-15 dakika uyguladıktan sonra soğuk suyla cildinizi durulayın. Bu maske cildinize ihtiyacı olan nemi ve canlılığı kazandıracak.



2- Kuru Ciltlere Özel Nemlendirici Maske



Bir tutam yulaf ezmesiyle yarım avokadoyu ezerek karıştırın. Karışıma 1 yemek kaşığı bal ekleyerek bu şekilde de karıştırın. Cildinize 10-15 dakika uyguladıktan sonra, soğuk suyla durulayın. Bu maske cildinize ihtiyacı olan nemi sağlayacak.



3- Yağlı Ciltler İçin Maske



Yarım muz ve 1 tatlı kaşığı karıştırarak macun haline getirin. Maskeyi 10-15 dakika yüzünüze uyguladıktan sonra soğuk suyla durulayın. Bu maske cildinizdeki fazla yağı ve parlamayı alırken, ihtiyacı olan nemi de kazandıracak.



4- Akneli Ciltler İçin Maske



1 yemek kaşığı sirke ve balı aloe vera jeliyle iyice karıştırın. Cildinize 10-15 dakika uyguladıktan sonra soğuk suyla durulayın. Bu maske cildinizi antiseptik özelliğiyle temizleyerek nemlendirecek.