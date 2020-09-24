Yüz Güzelliğinin Detayı

Görsel zevk algımızın değişmesinin buna etkisi olsa da günümüzde, görselliğin çok ön planda olması ve yapılan tedavilerin artık ulaşılabilir olması farkındalıklarımızın artmasına dolayısıyla çene hattının çok önemli bir yüz güzelliği unsuru olmasına sebep oldu. Bu da biz estetik hekimlerinin çene ve çene hattı yeniden şekillendirme tedavilerinin en sık uyguladığımız tedaviler olmasına sebebiyet verdi.

Güçlü çenenin bilinçaltında güven duygusu yarattığı ve kişinin daha güçlü olduğuna inandırdığı ile ilgili ilginç çalışmaların yanında; evrimsel süreçte çenenin küçülmesi aslında bir adaptasyon sonucu olduğu düşünülüyor. Yani eskiden çiğ et yemek için güçlü bir çene gerekirken gelişmiş insanlar buna gerek duymadığı için çenenin zamanla küçüldüğü kuramı var. Gelmiş geçmiş dünya liderleri ve güzel kabul edilen kişiler incelendiğinde ise önemli bir çoğunluğunun güçlü bir çeneye sahip olduğu görülüyor. Tüm bunlar çene ve çene hattının güçlü görünmesinin güzellikteki önemli unsurlardan olduğunu bize açıklayan kuramlar.

Günümüzde çene küçüklüğünü ameliyatsız ve çok konforlu işlemlerle normal görünümüne kavuşturabiliyoruz. O bölgeye özel, kalıcılığı ve keskin görünümü arttıran son teknoloji dolgu maddeleri ile istenilen keskin hattı ortaya çıkarıyoruz. Kadınlar arasında son zamanlarda çok popüler olsa da; özellikle erkeklerde yarattığı etki yapılan özel noktalarla çok daha maskülen ve çekici oluyor. Bu da kişinin tek seferde ve yaklaşık 45 dakika süren bir işlem ile çok daha çekici görünmesini sağlıyor. Kadınlar ise daha keskin ve kemikli bir çene hattından dolayı, kilo vermeseler de, işlemden sonra, genelde, ’Sen zayıfladın mı?’ yorumlarını duymaya bayılıyorlar:)

İşte böylesi mutlu eden bu işlem, lokal anestezi kremle, 15 dk. uyuşturmanın ardından yaklaşık yarım saat süren ağrısız ve konforlu bir işlem olması sebebiyle en çok uyguladığımız işlemlerin başında geliyor.