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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Yürüyüşten Maksimum Fayda Nasıl Sağlanır?
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Yürüyüşten Maksimum Fayda Nasıl Sağlanır?

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Yürüyüşten Maksimum Fayda Nasıl Sağlanır?
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"En basit egzersiz yöntemi olarak adlandırılan yürüyüşten maksimum fayda sağlamak için uymanız gereken bazı kurallar olduğunu duymuş muydunuz?"

Yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara geçmeden önce bu aktivitenin vücuda sağladığı faydalara bir bakalım.

Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü yürüyüş yapmak kan dolaşımını düzenliyor, kalp-damar ve beyin gibi damarsal hastalıklarının riskini azaltıyor.

Düzenli yapılan yürüyüşler ile kaslar güçleniyor. Kilo verme kolaylaşıyor. Aynı zamanda yürüyüş vücuttaki yağ oranının azalmasına da katkı sağlıyor.

Açık havada yapılan yürüyüşler stresi azaltıyor ve yaşlanma sürecinin gecikmesine yardım ediyor.

Düzenli sıklıkla yapılan yürüyüşler, vücudun oksijeni kullanma kapasitesini arttırıyor, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalışmasını sağlıyor.

Beyne giden oksijeni arttırıyor, hafızaya iyi geliyor, yaratıcı düşünce potansiyelini destekliyor.

Yürüyüş yapmak endorfin hormonunun salgılanmasını sağlıyor, mutluluk veriyor.

Yürüyüş nasıl yapılır?

- Yürüyüşü çok aç ya da tok karna yapmamalısınız. Yürüyüş için en ideal zaman yemekten 2 saat sonrasıdır.

- Yürüyüşten maksimum fayda sağlamak için öncesinde ve sonrasında bolca su içilmelidir. 

- Yürüyüş yaparken giydiğiniz ayakkabının da önemi büyük. Ayak sağlığınız için tabanı yürüyüşe uygun tabanlı bir ayakkabı ile yürüyüşe çıkmalısınız.

- Yürüyüşe ısınma hareketleri yaparak ve yavaş bir tempo ile başlanmalıdır. Isındıkça tempo arttırılmalı, bir anda vücuda yüklenilmemelidir. 

- Yürüyüşün sonuna yaklaşırken de tempo azaltılmalı, yavaş yavaş sona erdirilmelidir.

- Açık havada yürüyüş yapacaksınız sabahın erken saatlerini de ya da akşam saatlerini tercih etmelisiniz. Güneş tepedeyken açık havada yürüyüş yapmak birçok sağlık sorununa neden olabilir.

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