Yün Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Yün Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Yün kumaş çeşitli hayvanların tüy liflerinden elde edilerek üretilir. Özellikle kış mevsiminde sıcak tutan yün kumaşlar ev tekstilinde ve giyim sektöründe de sıklıkla kullanılıyor.

Yün Kumaş Nedir?

Yün kumaş halk arasında tüvit, saç, kaşmir ve kürk olarak bilinmektedir. Birbirinden farklı hayvanların tüy liflerinden oluşan yün kumaşın yıkanmasında da dikkat edilmesi gerekir. Günümüzde terlik, çorap, iç çamaşırları ve eldiven yapımında yün kumaş kullanılmaktadır. Özellikle ev tekstilinde halı ve battaniye üretiminde de yün kumaştan yararlanılır.

Yün Kumaş Nasıldır?

Giyim sektöründe yoğunlukla kullanılan yün kumaş pek çok farklı kumaş lifleri ile karıştırılabilir. Giyim endüstrisinde de önemli bir yer tutan yün kumaşlar vücudu sıcak tutması ile ön plana çıkar. Kış mevsiminde en fazla tercih edilen kumaşlardan bir tanesi yün kumaştır. Hayvan tüylerinden elde edilen yün kumaşlar özellikle kaban, yelek ve kazan gibi giysilerin üretilmesinde kullanılıyor. Hayvan yünleri toplandıktan sonra iplik haline getirilir. Isı yalıtımı ile bilinen yün kumaş geçmişten günümüze en fazla kullanılan kumaş çeşitlerinden bir tanesidir.

Yün Kumaş Terletir mi?

Kumaşların yapıları ve özellikleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Bazı kumaşların terletme özelliği bulunabilir. Yün de bu kumaşlardan bir tanesidir. Özellikle kış mevsiminde kullanılan yün kumaşlar vücudu terletir. Isı yalıtımı da sağlayan yün kumaş vücudu dışardan gelen soğuklara karşı da etkili bir şekilde korumaktadır.

Yün Kumaş Özellikleri

Yün kumaş tekstil sektöründe kullanıldığında doğal bir dalgalanma olan kıvrım yaşanır. Bu kıvrım ise havayı hapsetmektedir. Bu yönü ile yünün yalıtkan özelliği de bulunur. Yünler pamuk, sentetik ve ya bitkisel malzemeler ile karıştırılır ise yün kumaş aleve karşı da duyarlı olacaktır. Bu açıdan yün kumaşlar alev yaymadan kendi kendine yanmaktadır. Bu özelliği ile birlikte yün de kullanılan özel kumaşlardan bir tanesidir.

Yün Kumaş Kullanım Alanları

Yün kumaşın kullanım alanları oldukça geniştir. Ev tekstilinde kullanılan yün kumaşlardan battaniye, perde ve halı üretimi yapılmaktadır. Giyim sektöründe ise kazak, kaban, ceket gibi kıyafetlerin üretiminde de yün kumaş kullanılır. Aksesuar ve çeşitli ürünler için de yün kumaş kullanılmaktadır. Dayanıklılığı ile bilinen yün kumaş alev geciktirici niteliği ile belli başlı alanlarda da kullanılmaktadır.

Yün Kumaş Esnek midir?

Yün kumaş esnek bir yapıya sahiptir. Yün kumaş yüksek oranda nem çektiği için bu kumaş çok yumuşak ve esnek dokuludur. O nedenle yün kumaştan üretilen kıyafetler uzun yıllar boyu giyilebilir.

Yün Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Yün kumaş ıslandığı takdirde içindeki lifleri şişerler. Liflerin bu şekilde genişlemesi ile iplerin boyları da kısalır. Bu nedenle yün kumaşlar bir kaç defa yıkandıktan sonra ölçüleri tam dengeye ulaşacaktır. O nedenle ilk birkaç yıkamanın ardından yün kumaş tam ölçüsüne ulaşır. Sonraki yıkamalarda ise yün kumaş çekmez.

Yün Kumaş Sıcak Tutar mı?

Kumaşlar arasında en sıcak tutan kumaşlardan birisi de yün kumaşlardır. Bu kumaş çeşitleri özellikle kış mevsiminde yoğun olarak kullanılır. O nedenle yün kumaş havayı hapsederek vücudu sıcak tutmaktadır. Özellikle kış mevsiminde giyilen kaban, kazak, çorap, kazak ve içlik gibi kıyafetler de mutlaka yün kumaştan üretilirler. Bu sayede kışın yün kumaş sıcak bir his verir.