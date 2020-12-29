Uzmanlar, her gün bir tane yumurta tüketilmesinin sağlığımız için oldukça faydalı olduğunun altını çiziyor. Öte yandan yumurta, saçların onarım ve bakımına da yardımcı oluyor.

Yumurtanın saça faydaları neler?

Yumurta, saçları yumuşatıyor ve doğal bir parlaklık kazandırıyor. Özellikle cansız ve kuru saçlara sahipseniz nemlendirmek için yumurtadan yardım alabilirsiniz.

Yumurta deyim yerindeyse 'saç gıdası' olarak göre yapıyor. Bol protein ve vitamin bileşikleri ile yumurta, düzenli kullanıldığında saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor.

Saçların uzamasının yanı sıra dökülme sorununun da karşısında duran yumurta, saç derisini uyarıyor ve kökleri besleyerek güçlendiriyor.

Fön, saç düzleştirici, boya gibi etkenlerden ötürü kırılan saçların onarımına yardımcı oluyor, içeriğindeki faydalı yağlar ile saç dokusunu iyileştiriyor.

Özellikle yumurtanın sarısı saçları nemlendiren ve elastikiyetini arttıran biyotin açısından oldukça zengindir.

Yumurta saçta nasıl kullanılır?

Yumurtayı saçlarınızda en kolay maske formunda kullanabilirsiniz. Norma saçlar için yumurtayı bütün halde, kuru saçlar için sarısını ve yağlı saçlar için beyazını kullanmanız öneriliyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN YUMURTA MASKESİ

Malzemeler:

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 fincan su

Hazırlanışı:

2 adet yumurta sarısı ile 2 yemek kaşığı zeytinyağını cam bir kabın içinde iyice karıştırın.

Malzemeler iyice karıştıktan sonra suyu ilave edin ve tekrar karıştırın.

Karışımı saçlarınızın tamamına uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekleyin.

15 gün arayla uygulayacağınız bu yumurta maskesi saç dökülmesini önleyecektir.