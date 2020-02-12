Yumurta ve Embriyo Dondurma İle Kanserde Doğurganlık Korunuyor

Yumurta, sperm ve embriyo dondurarak çocuk sahibi olmak isteyen çiftler hayallerine ulaşabiliyor. Bu, bir takım kanser tanısı almış ve yumurtalıklara kalıcı hasar verebilecek bazı durumlarda doğurganlığın korunması açısından kullanabiliyor.Ülkemizde de giderek evlilik yaşının ve çocuk isteme yaşının ilerlemesi, sosyal nedenler sebebiyle yumurtalıklar dondurulmak isteniyor.

Tüp bebek uygulamasında taze nakil yaptıktan sonra fazla embriyolar dondurularak saklanıyor. Daha sonra bu donmuş embriyolar çözülerek, en az taze uygulama kadar başarı elde ediliyor. Bazı özel durumlarda embriyoyu nakil etmeyip, rahmi dinlendirip, 1 ay sonra yerleştirme yapabiliyor. Yani o ay taze transfer yapılmayabiliyor.

Kanser hastası olan evli ya da bekar kadınlar da yumurtalıklarını donduruyor, bu şekilde doğurganlık riske girmiyor. Meme kanseri tedavisi gören bir hastada cerrahi yapıldıktan sonra kemoterapi öncesi bir aylık boşluk var. Zarar vermeden özel hazırlanmış tedavi protokolleriyle yumurta olarak, evliyse embriyo olarak dondurabiliyoruz. Sonra hasta bu kanser ile ilgili yönetimini tamamladıktan ve medikal onkoloğu izin verdikten sonra gerekli dondurma işlemi yapılıyor. Bu hastaların hayattan zevk alması açısından doğurganlık da en az kanserden kurtulmak kadar önemli. Kanserin gidişatını olumsuz yönde etkilemeden donmuş embriyoların şahane çok güzel gebelik oranlarını yakalayabiliyoruz. Kanser hastalarında doğurganlığın korunması açısından yumurta embriyo dondurması, erişkinlik dönemine gelmemiş kız çocuklarının yumurta dokusunun dondurulması elimizde. Kemoterapi ilaçlarının hepsi değil değişik derecelerde olanları doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor.