Yumurta Sarısı Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Yumurta Sarısı Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Yumurta maskesi en kolay ve az malzeme ile yapılan yüz maskesi çeşitlerindendir. Hem de cildi hızlı bir şekilde canlandırma özelliğine sahiptir.

Yumurta Maskesi Nedir?

Genel olarak yüz maskelerini iki başlık altında toplamak mümkündür. ilk grupta profesyonelce yapılan ve güzellik merkezlerinde uzman kişilerce ve hazır preparatlarla uygulanan yüz maskeleridir. İkinci grupta olan maskeler ise evdeki malzemeler kullanılarak taze olarak hazırlanan yüz maskeleridir. Ne şekilde olursa olsun yüz maskelerinin amacı, kısa süre içinde cildi yoğun şekilde nemlendirerek taze bir görünüm elde etmektir. İşte yumurta kullanılarak yapılan çeşitli yüz maskeleri de bu amaç için uygulanır.

Yumurta Maskesi Ne İşe Yarar?

Yumurta çok besleyici bir besin maddesi ve protein kaynağı olduğu gibi haricen uygulanması halinde de cildi besleyici özelliği vardır. Farklı şekillerde hazırlanabilen yumurta maskesi ile cildi beslemek, cildi nemlendirmek ve tazelik katmak mümkündür. Yumurta maskesini hafta bir kez cilde uygulamak gözle görülür bir farklılık yaratacaktır.

Yumurta Maskesi Nasıl Yapılır? Yumurta Maskesi Yapımı

Yumurta maskesi birçok şekilde hazırlanabilir. Önemli ve dikkat edilmesi gereken bir noktada yumurta maskesinin mutlaka iyice temizlenmiş bir cilde uygulanması gerektiğidir. Farklı şekillerdeki yumurta maskesi tariflerine bakalım:

Yumurta ve Karbonat Maskesi: Bu maske yüzü bir miktarda gerginleştirecektir. Haftada bir günden fazla yapılmamalıdır. Ancak düzenli yapıldığında ciltte gözle görülür bir iyileşme olduğu da fark edilecektir. Her maskede olduğu gibi cildinizde tahriş ya da istenmeyen sonuçlar doğurmaması için önce bir miktar bileğinizin iç kısmına sürerek 10 dakika bekletmeniz gerekmektedir. Herhangi bir kaşıntı veya yanma hissi olmadığı takdirde yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bir yumurtanın akını bir dolu çay kaşığı karbonat ekleyerek iyice karıştırın. Yüze sürülebilecek bir kıvamda olması gerekir. Eğer karbonat az geldiyse bir miktar daha ilave etmeniz mümkün. Karışımı bir fırça yardımıyla yüzünüze sürün ve 10-15 dakika kadar kurumasını bekleyin. Bu süre içerisinde mimik hareketleri yapmayın. Kuruyan maskenizi önce ılık suyla sonra soğuk suyla iyice çıkarın ve cildinize nemlendirici sürün.

Yumurta Maskesinin Faydaları

Yumurta maskesi hem ucuz, hem de kolay yapılabilen ve cilde uygulanabilen bir maskedir. Ayrıca yumurtanın içinde bulunan yararlı maddeler cilde bu yolla geçtiğinden cildi haricen de besleyecektir. Yumurta maskesinin faydalarını sayacak olursak:

Yumurta maskesi son derece masrafsız ve ucuz bir maskedir.

Yumurta maskesinin hazırlanması oldukça kolaydır.

Yumurta akı maskesinin bilhassa gözenekleri sıkılaştırmak gibi bir özelliği vardır.

Yumurta maskesi, katılacak değişik malzemelerle zenginleştirildiğinde ayrıca cildi besler.

Yumurta maskesi akne ve sivilcelere karşı da çok etkilidir.

Yumurta maskesi yüzün yaşlanmasını geciktirme özelliğine de sahiptir.

Yumurta maskesi cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar.

Yumurta Maskesi İçin Pratik Tarifler

Yumurta maskesinin hafta sadece 1 kez yapılması önerilir. Yumurta maskesi ve içindeki diğer maddelerin cildinize zarar vermemesi için " bilek testini " mutlaka yapınız. Yumurta maskesinin en basit ve pratik tarifi yumurta akının iyice çırpılarak cilde uygulanmasıdır. Hemen hemen her cilde uygun olan bu basit tarif bile mucizeler yaratacaktır.

Ayrıca yumurta akına ilave edeceğiniz birkaç damla limon suyu ile yepyeni ve canlandırıcı bir yumurta maskesi elde edersiniz. Başka basit bir tarifte ise yumurta akına eşit miktarda bal ve zeytinyağı ilave edilir. Bu karışım son derece besleyici ve canlandırıcı bir yumurta maskesidir. Ayda bir defa tatbik etmek çok faydalı olacaktır.