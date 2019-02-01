Yulafı Kullanmanın 5 Farklı Yolu

YÜZ MASKESİ

Yulaf, cilt için oldukça faydalı bir besindir. Cilt lekelerini yok ediyor, cildin rengini açıyor, sivilceleri iyileştiriyor ve cildin yağ dengesini koruyor.

3 yemek kaşığı yulaf ile yarım su bardağı sütü kaynatın. Karışım soğuyunca içine bal da ilave edin. Eğer kuru bir cildiniz varsa yarım tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı da ekleyebilirsiniz. Maskeyi temiz cildinize sürün ve 20 dakika bekledikten sonra yıkayın.

AĞRI KESİCİ

Sırt veya boyun ağrısı çekiyorsanız yulaftan yardım alabilirsiniz. Bez bir torbaya bir miktar yulaf koyun ve ağzını sıkıca kapadıktan sonra mikrodalgaya atın. Ardından paketi ağrıyan bölgenize koyun. Bu işlem, vücudunuzda yakı gibi bir etki yaratarak, ağrınızı hafifletecektir.

YULAF SÜTÜ

Sırada veganlar için harika bir tarif var. Eğer inek sütü tüketmek istemiyorsanız, bir de yulaf sütünü deneyin.

4 bardak su, 1 bardak yulaf ezmesi ve 1 yemek kaşığı toz Hindistan cevizini blendardan geçirin. İyice karıştırdıktan sonra sütü süzün ve kalan pürüzlerinden ayırın. Yulaf sütünüz hazır!

KOKU GİDERİCİ

Kahvenin en iyi koku giderici olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Buzdolabınızda kötü kokular oluşuyorsa bir kaseye yulaf koyun ve dolabınızın rafına yerleştirin. Ertesi gün kötü kokuların yok olduğunu göreceksiniz.

AKŞAM YEMEĞİ

Yulafı sadece kahvaltıda, meyveler ve kuruyemişlerle yemek zorunda değilsiniz. Bu sağlıklı besin, akşam yemeği için de harika bir alternatif olabilir. Yulafı, salatalarınıza ekleyebilir, baharatlar ve ızgara sebzeler ile birleştirebilirsiniz. Veya yulaf ezmesinin Asya versiyonunu yapabilir, pişmiş nohut, biraz zerdeçal ve köri ile karıştırabilirsiniz.