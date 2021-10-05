Yulaf Besin Değerleri: 100 Gr Yulaf Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri
"Bazı bitkiler sahip olduğu besin özellikleri nedeniyle pek çok faydaya sahip olabilmektedir. Bu bitkilerden biriside yulaf olarak değerlendirilmektedir. Yulaf bitkisi insan sağlığına olan faydalarından başka hayvan yemi olarak kullanılmakla beraber pek çok bisküvi üretiminde de rol almaktadır. Yulaf, vitamin ve mineral bakımından zengin olan bir besin maddesidir. Peki, yulaf besin değerleri nelerdir? 100 gr yulaf kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri nelerdir tüm detayları ile derledik."
Yulaf bitkisi, buğdaygiller familyasından olan çok işlevli bir besin maddesi olarak bilinmektedir. Yetiştirilmesi zor olmayan yulaf bitkisi pek çok yerde yetiştirilmektedir. Özellikle hayvancılıkla uğraşanlar yem üretimi için yulaf bitkisini yetiştirmektedirler.
Yulaf Besin Değerleri: 100 GR Yulaf Kaç Kalori?
Yulaf bitkisinin 100 gramında bulunan kalori miktarı şu şekildedir: 351 kcal miktarına sahip olmaktadır. Yulaf bitkisi, E vitamini ve B grubu vitaminleri bakımından zengin bir kaynak olmaktadır.
Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?
Yulaf bitkisinin 100 gramında: 57.3 g Karbonhidrat ve 11.3 g Protein bulunmaktadır. Ayrıca bolca amino asit içeren bir bitkidir.