Yulaf Besin Değerleri: 100 Gr Yulaf Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri

Yulaf bitkisi, buğdaygiller familyasından olan çok işlevli bir besin maddesi olarak bilinmektedir. Yetiştirilmesi zor olmayan yulaf bitkisi pek çok yerde yetiştirilmektedir. Özellikle hayvancılıkla uğraşanlar yem üretimi için yulaf bitkisini yetiştirmektedirler.



Yulaf Besin Değerleri: 100 GR Yulaf Kaç Kalori?



Yulaf bitkisinin 100 gramında bulunan kalori miktarı şu şekildedir: 351 kcal miktarına sahip olmaktadır. Yulaf bitkisi, E vitamini ve B grubu vitaminleri bakımından zengin bir kaynak olmaktadır.



Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



Yulaf bitkisinin 100 gramında: 57.3 g Karbonhidrat ve 11.3 g Protein bulunmaktadır. Ayrıca bolca amino asit içeren bir bitkidir.