Yüksük otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Yüksük otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir  

Sıracagiller ailesine mensup; iki senelik ve ömrü bulunan bir bitki türüdür. İlk sene; rozet tarzında, kalın ve oval biçimde gelişen yapraklar çıkarır. Ertesi sene Mayıs aylarında rozetin orta kısmından kalın sap uzar. Sapın üstünde tomurcuklar, sıra şeklinde görünür. Çiçeklerin; beyaz, mor, sarı, ya da kırmızı renklerde olup aşağıdan başlayarak açtığı belirtilebilir.

Yüksük Otu Nedir?

Yüksük otu; Sıracagiller familyasına ait bir bitkidir. Tohum şeklinde ekildiği zaman ilk sene; oval, kalın, rozet tarzında büyüyen yapraklar çıkarmaktadır. Ertesi sene rozetin içerisinden kalın sap uzayarak, üzerinde tomurcuklar sıralanır. Çiçekler; mor, kırmızı, sarı, pembe ya da beyaz renklerle açarak, aşağı doğru açarlar. Borazan tarzındaki çiçeklerin açık ağzı aşağı tarafa bakar. Pek çoğunun iç bölümleri beyaz çerçeveli olup, bordo benekler ile kaplıdır.

Yüksük Otu Ne İşe Yarar?

Yüksük otu; genel olarak tıp alanında bilhassa kalp ilacı yapımı adına kullanılmaktadır. Yüksük otunun kullanımına dikkat edilmediği zaman zehirli olmasının yanı sıra 20'ye yaklaşık çeşide sahip olmakla beraber değişik adlarla da anılır. Yüksük otu şeklinde anılmasının sebebi, biçim olarak yüksüğü andırıyor olmasından kaynaklıdır.

Yüksük Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Yüksük otu; en çok Akdeniz, Avrupa ve Asya'nın batı kısmında yetişmektedir.

Yüksük Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Çok kolay uyum sağlayan ve birçok yerde yetişen bir bitki olmasına karşın, içerisinde yer alan zehirli bileşenlerden ötürü çokça yetiştirilmemektedir. Yüksük otu; Haziran ve Temmuz ayları arasında çiçeklenmektedir.

Yüksük Otu Nasıl Kullanılır? Yüksük Otunun Kullanımı

Yüksük otu; zehirli bir bitki olmakla beraber, uzman hekimler ve bitki uzmanları açısından kırmızı yüksük otu tentürü hazırlanır. Bu karışım hazırlandıktan hemen sonra gün ışığını almayacak biçimde saklanır. Gereken durumlarda bu tentür, tedavi eden bir şekilde kullanılmaktadır. Yüksük otunun kullanılması, kesinlikle hekim kontrolü altında ve takibinde olmalıdır.

Yüksük Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Yüksük otu; ilaç sanayisi alanında kullanılan bir tür bitki şeklinde tanımlanabilir. Yüksük otu içeriğinde bulunan maddelerin doğru kullanılmasıyla beraber oldukça fazla faydasının bulunduğunu belirtmek gerekir. Yüksük otunun faydaları;

- Yüksük otu, ödem tan bir özelliğe sahiptir.

- Yüksük otu, insan vücudundaki zararlı bileşenlerin atılmasına destek olur.

- Yüksük otu; kalp rahatsızlıklarının tedavisi için kullanılır.

- Yüksük otu, kan dolaşımını yavaşlatan özelliğe sahiptir.

- Yüksük otu; nabzın hızlı atmasına engel olarak, normal düzeye getirir.

- Yüksük otu, kalbin güçlenmesine yardımcı olarak, canlılık sağlar.

Yüksük Otunun Zararları Var mıdır?

Yüksük otunun en fazla bilinen özellikleri arasında, zehirli bir bitki olduğu yer almaktadır. Bu yüzden yüksük otunun zararları var mıdır şeklinde bir arama yapıldığı zaman, bu soruya evet yanıtını vermek doğru olacaktır. Kullanım alanı şeklinde bakıldığı zaman daha çok tıp alanında kullanılan bir bitki türü olduğu söylenebilir. Yüksük otu bitkisinin, hekimler açısından toplanarak gereken işlemlere tabi tutulması çok önemlidir. Bununla beraber yüksük otunun, kafaya göre alınması durumunda zehirlenme olasılığı çok yüksek olup, mide yıkanması işleminin gerçekleştirileceği belirtilebilir.

Yüksük Otu Nerede Satılır?

Yüksük otunu; fide satan yerlerde, tohum formunda bulmak mümkündür.