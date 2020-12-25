Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenmanlar (HIIT) Ne Kadar Uzun Olmalı?

Pek çok insan, HIIT antrenmanlarıyla kalori yaktıklarına, kilo verdiklerine ve harika bir şekle girdiklerini söylüyor.

HIIT ANTRENMANI NEDİR?

Daha önce hiç yapmamış olanlar için, bir HIIT antrenmanı; belirli bir süre boyunca bir egzersiz hareketi yaptığınız ve ardından başka bir süre dinlendiğiniz yerdir. Bu daha sonra HIIT antrenmanının genel zaman sınırı çağrılana kadar tekrarlanır. Aralıklar, bir antrenman hareketi ile dinlenme arasındaki zaman aralıklarıdır. Genel antrenmanın yoğunluğunu korumak için genellikle kısa ve tatlıdırlar. Tam bir HIIT antrenmanının kısa sürede bir ton terlemenize yardımcı olması gerekiyor. Çok fazla zamanınız olmadığında ancak egzersiz yapmanız gerektiğinde harikadırlar. Tüm bu nedenle HIIT egzersizlerinin yüksek kalori kaybına ve yağ yakımına yol açmasının yanı sıra yüksek bir popülerlik düzeyini koruyun.

HIIT antrenmanlarına başlamayı veya hatta kendi egzersiz programınızı oluşturmayı düşünüyorsanız, bunu nasıl yapacağınız ve nasıl doğru yapacağınızla ilgili bazı sorularınız olabilir. Büyük ve önemli bir soru HIIT aralıklarının ne kadar uzun olması gerektiği ile ilgilidir.

HIIT ANTRENMANI NASIL YAPILIR?



Fitness uzmanları tarafından HIIT egzersiz aralıklarının dinlenmeye göre 2:1 çalışma oranını takip etmesi önerilir. Örneğin, bir dakika boyunca kendi vücut ağırlığınızla squat hareketleri yapıp ardından, 30 saniyelik dinlenme ile devam edilir. Bunun nedeni, kalp atış hızınızı çok fazla düşürmeden size biraz dinlenme süresi sağlamasıdır. HIIT antrenmanları tamamen yoğunluk ve baştan sona nispeten yüksek bir kalp atış hızı sağlamakla ilgilidir. Çok uzun süre dinlenmek ve yanlışlıkla gereğinden fazla hızı düşürme yapmamalısınız.

Bu antrenmanlar şiddetle tavsiye edilirken, uzmanlar vücudunuzu dinlemenin önemini de vurguluyor. Eğer fazla yapıyormuşsunuz ve zorlanıyor hissediyorsanız, en iyisi daha uzun süre dinlenmektir. Çok kolay geliyorsa, HIIT egzersizinizin yoğunluğunu artırmanız gerekebilir. Sonuçta, bu sizin antrenmanınız ve sizin için faydalı olması gerekiyor. Aksi takdirde, hem kısa vadede hem de uzun vadede yarardan çok zarar verebilir.