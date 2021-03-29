Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir? Evde Yüksek Tansiyonu Düşürmenin Yolları

Tıpta karşılığı hipertansiyon olan yüksek tansiyona stres, psikolojik sarsılma ve tüketim alışkanlıkları, iyi gelmeyen unsurlar arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyon kan basıncına bakılarak teşhisi edilmektedir. Kan basıncı 140 / 90mmHg olan kişilere hipertansiyon teşhisi konulur. Çeşitli tetkik ve araştırmalar sonucu nedenleri ortaya çıksa da bazı hastalarda ani tansiyon yükselmesinin sebepleri hala bilinmemektedir.

Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Yüksek tansiyonu düşürmek için yüksek tansiyona iyi gelen besinler ve işlemler uygulanabilir. Ancak, öncesinde bir doktora ve uzmana danışılması en doğrusudur.

Sarımsak: Sarımsak tüketmek yüksek tansiyonu düşürmek için en etkili yöntemlerden biridir. O anda yiyecek durumda olmayanlara sarımsak soyularak koklatılabilir. Sadece birkaç dakika içerisinde tansiyonu yükselen kişiler çok daha sağlıklı hissetmektedir.

Tuzsuz ayran: Tansiyonu yükseltmek için tuzlu ayran içilirken, düşürmek için tuzsuz ayran tüketilmelidir. Bununla birlikte yoğurt yemesi de hastanın kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlayabilir.

Nar ve nar suyu: Narın az bilinen faydalarından bir diğeri de tansiyonu düşürmesidir. Nar suyu da aynı şekilde son derece sağlıklı olup bu amaçlı içilebilir.

Yüksek Tansiyonun Nedenleri

Aşırı tuz: Çoğunlukla 45- 50 yaş üstü kişilerin aşırı tuz tüketmesi hipertansiyona davetiye çıkaran alışkanlıkların başında geliyor. Kimi zaman, yemeğe ve salataya atılan fazla tuz oranı tansiyonun hızla yükselmesine neden olmaktadır.

Genetik faktörler: Ailede ya da yakın akrabalarda hipertansiyon şikâyeti bulunan kişilerin bu rahatsızlığa yakalanma riskleri diğerlerine oranla iki kat daha fazladır.

Vitamin eksikliği: Belli başlı gıdaların içeriğinde bulunan vitaminler, tansiyon dengelemede oldukça etkilidir. Özellikle potasyum ve kalsiyum ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli. Süt ve süt ürünleri kahvaltı ürünlerinde sıklıkla tüketilmelidir.

Aşırı kilo: Dünya çapında yapılan birçok araştırma aşırı kiloların doğrudan ya da dolaylı olarak tansiyon dengesizliğine yol açtığını gözler önüne sermiştir. Aynı zamanda diyabete bağlı nedenlerle ortaya çıkan sağlık sorunları arasında hipertansiyon da yer alıyor.

Stres: Stres psikolojik bir faktör olup yüksek tansiyona doğrudan etki etmektedir. Bunun yanı sinirlilik hali ve çok fazla üzülmek de hipertansiyona neden olmaktadır.

Yüksek Tansiyon Nasıl Anlaşılır?

Baş dönmesi: Bir yerde otururken ya da yürürken başın aniden dönmeye başlaması yüksek tansiyonun göstergesi olabilir. Bu gibi durumlarda kişi eğer hareket halindeyse bir yere oturmalı ve derin derin nefes almalıdır. Eğer evde değil dışarıda ise ilk etapta bir bardak soğuk su içmelidir.

Ense kökünde ağrı: Ensede aniden hissedilen ağrı ve bu ağrının giderek artması yüksek tansiyon belirtilerinden biri olabilir.

Göz kararması: Başın dönmesi nedeniyle bazı kişilerde kısa süreli görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bazıları bulanık bazıları çift görebilir.