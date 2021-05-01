Yuka Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Yuka Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Yuka çiçeği; bol bol güneş ışığı almayı sever. Dayanıklı bir çiçek olup, özellikleri ile eşsiz salon bitkisidir. Yapraklarının güneş tarafına yönelmesi ile evde hoş enerji yaratmaya destek olur. Çok sık sulanmamasından ötürü, bakımı oldukça kolay bitki çeşitlerinden birisidir. Sıcağa hassas oluşundan dolayı haftada bir defa sulanması yeterlidir. Ancak yaz mevsiminde haftada iki defa sulanabilir.

Yuka Çiçeği Nedir?

Yuka çiçeği; Kuşkonmazgiller ailesinden olup 49 çeşide 24 alt çeşidi bulunur. Tüm çeşitlerinin anavatanı Orta ve Kuzey Amerika kıtasıdır. Birkaç çeşidi ise Güney Amerika kıtasında bulunmaktadır. Yuka çeşitleri birbirine benzer. Çoğu yaprak biçiminden ayrıt etmek oldukça zordur. Gövde oluşturmasından ve çiçeklerinin değişikliklerinden tanınmaktadırlar. Doğada genel olarak kurak, sıcak, çorak yerlerde ve açık arazilerde yetişmektedirler. Şiddetli güneş ve sıcaklara uyumlu olduğu için susuzluğa dayanıklıdır.

Yuka Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Yuka çiçeğinin en iyi biçimde yetişmesi adına ilk önce hava akımının uzak olduğu yerlerde konumlandırılması gerekmektedir. Ancak bu kapının cam kenarı veya kapının önüne yerleştirildiği takdirde çiçek yaprakları zarar görüp ve zaman içerisinde yapraklarda dökülme gibi sorunlar meydana gelir. Bunun dışında çiçeğin bakımı sürecinde sulama, güneşlendirme gibi durumlarda dikkatli bir şekilde hareket edilmelidir.

Yuka Çiçeği Nasıl Ekilir?

Yuka çiçeğinin; kökten yetişen dalları ile de çoğaltılabilir. Mayıs aynın ilk haftasında kökten çıkan bu bölümleri doğrudan toprağa dökülebilir. Rüzgar bulunuyorsa ve güneş ısıtıyorsa 2 hafta içerisinde köklenirler. Yuka bitkisinin uzun dalı; 15 parçaya bölerek ekilebilir.

Yuka Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Yuka çiçeğinin çoğaltılması için çelik alma metodu kullanılmalıdır. Bunun adına; çiçeğin gövdesinde bulunan sağlıklı dallardan birisi gövdeye yakın olan bir yerden kesilir. Kesilen dal bir bardak suyun içerisinde köklene dek bekletilir. Bardaktaki su 15 günde bir defa değiştirilmelidir. Kökün uzunluğu 15 santimetreye ulaştığında dal saksıya ekilebilir. Çelik alma metoduyla çoğaltılan çiçeğin bakımı aynı biçimde yapılmalıdır.

Yuka Çiçeği Nasıl Sulanır?

Yuka çiçeğinin sulanması hakkında bilgiler aşağıdaki gibi olacaktır;

- En çok dikkat edilmesi gereken faktör; kış mevsiminde bitkilerin bulunduğu ortamın hava sıcaklığının minimum 15 derece olması gerekir. Bu derecenin altındaki hava koşullarında çiçeğin yapraklarında solma, sararma ve bozulma başlamaktadır.

- Sulanırken mühim olan şartların başında suyu, çiçeğin her yerine ulaşacak biçimde dökülmesi gerekiyor olmasıdır.

- Çiçek sulandığı zaman kabın her zaman aynı ölçüde olması gerekir. Sulama günleri aynı oranda ve sabit oranda su kullanılmalıdır. Çiçek anormal gelişim göstermediği sürece sulama tekniği değiştirilmemelidir.

- Bilhassa kış mevsiminde çiçekler sulanırken en fazla dikkat edilmesi gereken durum; çiçeğin suyunun oda sıcaklığında verilmesi gerektiğidir.

Evde Yuka Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Yuka çiçeği; evlerde veya ofislerde çok rahatlıkla yetiştirilir.

Yuka Çiçeği Latincesi

Yuka çiçeğinin Latincesi; Yucca filamentosa L.'dir.

Yuka Çiçeği Özellikleri

Yuka çiçeği; evlerde ve ofislerde rahat bir şekilde büyütebilecek bir bitkidir. Yuka bitkisi, başka çiçeklere nazaran her ne kadar güneş ışığına gereksinim duysa bile doğrudan şekilde güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Yuka bitkisinin yaprakları güneşe doğru eğilir. Bununla beraber çok fazla güneş ışığına maruz kalması durumunda çiçek solmaya başlar. Bunun yanı sıra çiçek loş ortamda konulmamalı, evin herhangi bir köşesine konulmuşsa, güneş ışığına olan gereksinim adına arada bir arka tarafta kalan yapraklar, ön tarafa çevrilerek güneşten yararlanması sağlanabilir.

Yuka Çiçeği Faydaları

Yuka çiçeği yararları;

- Osteoartrit hastalığına karşı etkilidir.

- Diyabete iyi gelir.

- Sindirim sistemini iyileştirerek düzenler. Alternatif tıpta ise kolit hastalığı adına kullanıldığı bilinir.

- Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

- Doğal ağrı kesici özelliği bulunur. Bilhassa migren ağrısına iyi gelmektedir.

- Serbest radikaller ile savaşıp, vücudun bağışıklığını kuvvetlendirir.

- Antienflamatuar etkisi ile vücudun iltihabını azaltır. Bu yüzden; iltihabın sebep olduğu kronik hastalığın belirtilerini hafiflettiğini söylemek kesin olacaktır. Bununla kronik hastalıklara zemini hazırlayan unsurları ortadan kaldırmaktadır.

- Saça uygulandığı zaman kepek problemini kaldırır. Saçın hızlı ve sağlıklı uzamasına destek olur.

- Yüksek kolesterolü düşürmektedir.

- Dolaşımın uyarılmasına yardımcıdır.

Yuka Çiçeği Hikayesi

Yuka çiçeğinin hikayesi oldukça eskilere dayanmaktadır. Çiçek; Orta Çağ dönemine uzanır. O zamanlarda şatoların girişine konulan bu çiçeğin kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılır. Kralların baş ucuna dahi konulan bu çiçeğin uğurlu olduğu düşünülürmüş.