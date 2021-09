Yosun Sabunu ne işe yarar, nasıl yapılır ve kullanılır? Yosun Sabunu nelere iyi gelir, cilde ve saça faydaları nelerdir

Yosun sabunu içermiş olduğu elastin lifleri ve kolajen ile cilde esneklik sağlayarak; selülit, cilt kuruması gibi cilt problemlerine iyi gelir. A, B, C, E vitamini ve tuzla beraber antiseptik içeriği vardır. Cildin mikrop ve bakterilere karşı korunmasını sağlar. Kırılgan saçları yenileyerek, dökülmeyi önler.



Yosun Sabunu Ne İşe Yarar?



Yosun sabunu içerisinde bulunan mineral ve vitaminler çok fazladır. Bunun yanı sıra protein açısından da çok yüksektir. Yosun sabunu içinde; iyot ve fosfor gibi maddeler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; A, B1, B2, B6, B12, C ve E vitaminleri şeklindedir. Genel olarak Karayipler'de yetişen yosunların içerisinde yer alan demir, selenyum, potasyum, beta- karoten, pektin gibi pek çok sayıda madde vardır.



Yosun Sabunu Nasıl Yapılır?



Yosun; taze şekilde denizden alınarak, gerekli işlemler dahilinde yapılarak sabun haline getirilir. Toplanmış olan yosunların ezilmesi ile macun haline getirildikten hemen sonra soğuması adına belli kalıplar içerisine dökülerek elde edilmektedir. Soğuk metotlarla elde edilen yosun sabunu, sıcak şekilde yapılması durumunda içerisinde yer alan etkilerin azalmasına neden olur. Bundan ötürü de yapılırken, aşamalara dikkat edilmesi önemlidir.



Yosun Sabunu Nasıl Kullanılır?



Yosun sabunu; günlük şekilde ve sürekli olarak kullanılması gerekmektedir. Ara vererek kullanıldığı takdirde istenilen duruma ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden sürekli şekilde her gün cildin, yosun sabunuyla yıkanması gerekmektedir. Gün içerisinde cilt bakımı adına kullanılmasının dışında vücut bakımı için de kullanılabilir. Vücutta oluşan selülit gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Sürekli kullanılan yosun sabunu ile değişimi fark etmek mümkün olacaktır.



Yosun Sabunu Nelere İyi Gelir?



Yosun sabununun iyi geldiği durumlar;



- Yosun sabunu cilt adına çok faydalıdır. Cildin gerginleşmesine yardımcı olarak, cildin yumuşamasını sağlar. Cildin neminin dengelenmesine ve yüzün parlamasında çok faydası vardır.

- Yosunun denizden aldığı mineraller, cildin dinlenmesine destek olmakta ve oldukça eşsiz bir parlaklık kazandırmaktadır.

- Yosun sabunuyla banyo yapıldığında cildin yaşlanmasını engeller.

- Vitamin açısından zengin olan yosun sabunu, cildi rahatlatır.

- Yosun sabunu ile banyo yapıldığında ölü deriyi tam anlamıyla götürür.

- Düzenli kullanıldığı zaman sivilceleri götürür.

- Yosun sabunu, selülit adına eşsiz bir kaynaktır.



Yosun Sabununun Cilde ve Saça Faydaları Nelerdir?



Yosun sabunu; cildin ciddi anlamda kurumasını önler. Cildi nemlendiren, koruyan bir cilt bakım ürünü olarak kullanılan bu sabun; egzama, psoriasis gibi durumlardan tahriş olan cilt hastalıklarını yatıştırmak adına çok faydalıdır. Cilt üzerindeki çatlakların giderilmesine yardımcı olan bu sabun, selülitlerin giderilmesi ve bedenin incelmesini sağlar. Cilt üzerinde peeling etkisine yardımcı olan bu sabun; cildin parlaklık kazanmasına, cildin beslenmesine ve yenilenmesine destektir.



Yosun sabununun cilde faydalarının yanı sıra saça da oldukça faydalı olduğu söylenebilir. Kabaran, çok çabuk elektriklenen saçların düzelmesini, kolayca şekil almasını sağlayan yosun sabunu, kepeği ve saç derisindeki problemleri de gidermektedir. Bundan ötürü saç bakım için yosun sabunu kullanımı tavsiye edilmektedir. Bu sabun, saç derisini önemli oranda rahatlatmaktadır. Yosun sabunu; saç uzamasına da destek olan besinleri içeriğinde barındırmaktadır. Yosun sabununun kullanımıyla beraber saçtaki kepeğin giderilmesi ve saçın uzamasını desteklemesi mümkün olacaktır.