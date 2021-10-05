Yoni Egg Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? İşte Yoni Egg'in Şaşırtıcı Kullanımı

Yeşim yumurta yani yoni egg, yeşim taşının şekillendirilmiş versiyonudur. Yeşim taşına yumurta şekli veriliyor ve adına yoni egg, jade egg veya yeşim yumurta deniyor. Özellikle antik Çin tıbbında sıklıkla kullanılan Yoni egg, vajinanın içine yerleştiriyor ve çeşitli şifalarının olduğuna inanılıyordu. İşte yoni egg hakkında ilginç bilgiler ve kullanımı…

Yoni Egg Nedir?

Yoni , uzay, kaynak veya rahim anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir ve yoni egg’in Çin menşeli olduğu düşünülse de araştırmalar bunu doğrulayacak hiçbir tarihsel kanıt olmadığını göstermektedir . Bugün, yoni egg kullanımı Gwyneth Paltrow'dan “Atlanta'nın Gerçek Ev Kadınları”na kadar ünlüler tarafından popüler hale getirildi.

Yoni egg yeşim, kuvars ve obsidiyen dahil olmak üzere çeşitli taşlardan yapılabilir.

Yoni Egg (iddiaya göre) Ne İşe Yarar?

Yoni egg savunucuları, üreme alanını şifa enerjisiyle doldurduklarını ve çeşitli sağlık yararları olduğunu söylüyorlar. Yoni egg’lerin işte şifa getirdiğine faydaları;

Menstrüel döngüleri dengeler.

Üriner ve sindirim sağlığını teşvik eder.

Libidoyu ve orgazmı artırır.

Menstrüel krampları yatıştırır.

Vajinal kasları güçlendirir.

Ne kadar güzel ve ışıltılı olurlarsa olsunlar, yoni egg için herhangi bir bilimsel tıbbi kullanımı olduğu gösterilmemiştir.

Yoni Egg güvenli mi?

Çoğu tıp uzmanı, yoni yumurtalarının herhangi bir tıbbi faydası olmadığı ve aslında bunları kullanmanın vajinanıza zarar verebileceği konusunda hemfikirdir.

Dr. Kshettry, "Herhangi bir yabancı cisim vajinanızın işlevini olumsuz etkileyebilir ve bu da komplikasyon riskinde artışa neden olabilir" diyor.

Yoni Egg Nasıl Kullanılır?

Vajinaya yerleştirilen yoni egg’lerin sertifikalı, orijinal ve vücut için olduğundan emin olması oldukça önemli. Tampon şeklinde bir ipi olan yoni egg, vajinaya tıpkı bir tamponu yerleştirirmişçesine uygulanabiliyor. Ve çıkarılmak istendiğinde de ipinden tutarak vajinadan rahatlıkla çıkarılabiliyor. Ancak mutlaka doktor kontrolünde ve uzmana danışılarak elde edilmesi gerekmektedir.