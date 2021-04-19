Yoğurt Otu Nedir, Faydaları Nelerdir? İşte, Yoğurt Otu Çayı Tarifi

Kaz otu ve yapışkan otu olarak bilinen yoğurt otunun insan sağlığı açısından birçok yararı vardır. Yoğurt otunun farklı topraklarda yetişen üç çeşidi bulunuyor. Peki yoğurt otu nedir, faydaları nelerdir? Yoğurt otu nasıl kullanılır?

Yoğurt otu nedir?

Yoğurt otu, farklı türleri bulunan otsu bir bitkidir. Filistin, Lübnan ve Türkiye'den Japonya ve Kamçatka’ya kadar Avrupa, Kuzey Afrika ve ılıman Asya'nın çoğunda yaygındır.

Yoğurt otunun, üç çeşidi bulunur. Genel olarak üç türü de aynı şifalı özelliklere sahiptir. Fakat yetiştiği yerler ve şekil olarak birbirinden farklıdır.

Yoğurt otu, yüksek yerlerde yetişir ve 60 cm boylanabilir. Dik olarak büyür vealtın sarısı çiçekleri vardır. Bal kokusuna benzer bir kokuya sahiptir.

Yoğurt otunun diğer bir çeşidi yapışkan otu; tarlalarda ve çayırlarda bulunur. 120 cm kadar boylanabilir. Saplarında kancalı küçük dikenleri vardır. Nispeten tırmanıcı bir türdür ve küçük beyaz çiçeklere sahiptir.

Yoğurt otunun türlerinden kaz otu, çoban süzgeci ise; çalılarda ve yol kenarlarında yetişir. Çiçek açma döneminde bitki yana doğru yatar. Sarı veya beyaz renkte çiçekleri vardır.

Yoğurt otu nerede yetişir?

Ülkemizde Ankara, Adana, Antalya, Bolu ve Çanakkale'de yaygın olarak yetişir. Bu çok yıllık otsu bitkinin sapları uzun ve çiçekleri salkım şeklinde, yeşil-beyaz renklidir. Bazı yörelerde yapışkan otu, çobansüzeği, sünnetlik otu, sünnetlice otu ve kazotu isimleriyle de bilinir.

Yoğurt otunun faydaları nelerdir?

-Yaşlanma karşıtı bir etki oluşturarak cilde elastikiyet kazandırıyor, kırışıkların oluşumunu geciktiriyor.

- Yoğurt otu, deri hastalıklarına karşıda etkili olan yoğurt otu özellikle çıban gibi rahatsızlıkları gidermeye yardımcı olur.

- Yoğurt otu lenf hormonlarına karşı etkili besinlerden biridir. Düzensiz çoğalan tiroitleri düzene koymada kullanılır. Lenf kanserine karşı adeta koruyucu bir kalkandır.

- Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin sıklıkla karşılaştığı ağız içi yaraları gargara yapılarak gidermede doğal ilaç olarak kullanılır.

- Trombosit hücrelerini dengeleyerek ödemi engelleyen yoğurt çayı aynı zamanda bacak ve kollardaki ağrıları da giderir. Bel ve boyun ağrıları için ise evde yoğurt otu kremi yapılabilir.

- Kanda bulunan kan yapıcı hücreleri artırarak demir eksikliğini giderir. Aynı zamanda kandaki trombosit hücrelerini dengeleyerek ödem oluşma riskini azaltır.

- Uyku problemlerine de iyi gelen bu çay sinir hücrelerindeki deforme olmuş hücre sayısını azaltarak ruhsal hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

- Uzmanlar bu bitkiden hazırlanan suyun yüzü germe gibi etkilerinin de olduğunu vurguluyor.

- Karaciğer zarında biriken toksinleri temizlemede etkilidir. Bu toksinleri idrar yolu ile vücuttan atar.

Yoğurt otu çayı tarifi

500 ml suyu kaynatın, içerisine 1 çorba kaşığı yoğurt otu atın. 6 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Ardından süzün. Ilındıktan sonra parmak uçları ile önceden temizlediğiniz cildinize uygulayın.

Yoğurt otu çayı hazırlanırken içerisinde bal, tatlandırıcı ya da limon kullanılmaz. Yoğurt otu çayı soğuduktan sonra yüz yıkamada kullanılabilir. Yapılan araştırmalar, lekeleri ve kırışıklıkları azalttığını göstermektedir.