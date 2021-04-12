Yoğurt Karbonat Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Yoğurt Karbonat Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Yoğurt karbonat maskesi cilt lekelerini giderirken özellikle ergenlik döneminden kalan sivilce izlerini de azaltıyor. Düşük bütçe ile hazırlanan bu maske zengin mineral ve vitamin içeriyor.



Yoğurt Karbonat Maskesi Nedir?



Yüzdeki lekeleri gidermek ve parlaklık kazandırmak için çeşitli maskeler uygulanabilir. Bu maskelerden biri de yoğurt karbonat maskesi. Yoğurt karbonat maskesi yüze uygulandığı takdirde cildi derinlemesine temizler. Ciltteki lekeleri gideren yoğurt karbonat maskesi cilde parlaklık kazandırır. Ciltte sivilce izlerinin oluşturduğu çukurların kapatılması için yoğurt karbonat maskesi uygulanır. Karbonatın içeriğindeki bileşenler yüzde yer alan mikropları temizler. Yoğurt ve karbonat karışımı ise yüzdeki ölü hücreleri derinlemesine temizler.



Yoğurt Karbonat Maskesi Ne İşe Yarar?



Yoğurt karbonat maskesi genel olarak yüzün derinlemesine temizlenmesini sağlar. Bu maske cildin rengini açarak cilde de parlaklık verir. Bu şekilde maske doğal bir peeling etkisi göstermektedir. Cilt lekelerinin giderilmesinde de yoğurt karbonat maskesi kullanılır. Özellikle sivilce izlerinin görünümünü azaltmak için yoğurt karbonat maskesi temiz cilde uygulanır. Güneş lekelerinin giderilmesi için de bu maske kullanılmaktadır. Siyah noktaların giderilmesi için de yoğurt karbonat maskesi yapılır. Cildi yenilemek için yoğurt karbonat maskesi kullanılır. Bu maske düzenli uygulandığı takdirde cilt lekelerini de giderir.



Yoğurt Karbonat Maskesi Nasıl Yapılır? Yüz Maskesi Yapımı



- 1 yemek kaşığı doğal yoğurt

- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 tatlı kaşığı mısır unu



Bir kasenin içerisine yoğurt, karbonat ve mısır unu eklenir. Bu karışım ise köpük haline gelene kadar karıştırılır. Daha sonra ise bu karışım bir kenara alınır. Maske biraz dinlendirilirken de yüz iyice temizlenir. Daha sonra ise gözler ve dudak kenarları dışında kalan bölüme de maske uygulanır. Yoğurt karbonat maskesi cilde uygulandıktan sonra 5 dakika bekletilir. Bu maske yüzden yavaşça çıkarıldıktan sonra ılık su ile derinlemesine temizlenir.



Yoğurt Karbonat Maskesi Faydaları Nelerdir?



Önemli miktarda vitamin ve mineral içeren yoğurt karbonat maskesi yüze uygulandığı takdirde siyah noktaların yok edilmesini sağlar. Ayrıca sivilce izlerini de yok eden bu maske cildi nemlendirir. Cilde canlılık kazandıran yoğurt karbonat maskesi yaz aylarında oluşan güneş lekelerinin giderilmesini sağlamaktadır. İlerleyen yaşlarda yoğurt karbonat maskesi uygulanması ciltteki kırışıklıkları da hızla önlemektedir. Yoğurt karbonat maskesi evde olan malzemeler ile kolay bir şekilde yapılabilir.



Hızlı ve kolay bir şekilde uygulanan yoğurt karbonat maskesi ciltteki ölü derilerin de atılmasını sağlar. Ayrıca yoğurt karbonat maskesi cildin pH seviyesini de dengeler. Böylece cilt ölü derilerden de arındırılır.



Yoğurt Karbonat Maskesi İçin Pratik Tarifler



Kahverengi Lekelere Karşı Yoğurt Karbonat Maskesi



- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 kaşık yoğurt

- 1 çay kaşığı zeytinyağı

- 1damla limon suyu



Bir kabın içerisine karbonat, limon suyu, zeytin yağı ve yoğurt eklenir. Hazırlanan bu yoğurt karbonat maskesi yüze iyice uygulanır. Bu maske yüzde yaklaşık 5 dakika bekletilir. Yüzde kuruyan bu maske soğuk su ile iyice ovalayarak çıkarılır. Yoğurt karbonat maskesi lekelerin yoğunluğuna göre haftada 2 kere uygulanabilir.



Sivilceleri Yok Eden Yoğurt Karbonat Maskesi



- Yarım yemek kaşığı karbonat

- 3 damla esans yağı

- 1 yemek kaşığı yoğurt



Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra yüze uygulanır. Bu maska ılık su ile iyice çıkarılır.