Yoga Ruh Sağlığına İyi Geliyor

Tüm dünyada her geçen gün daha da popüler hale gelen içsel yolculuk deneyimleri ve yoga, bireyin genel sağlığını ve fiziksel çevikliğini arttırırken aynı zamanda ruh sağlığını da iyileştiriyor.

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi ortamı, sürekli duyduğumuz kadına, çocuğa ve hayvana şiddet olaylarının temelinde kişilerin sevgi ve şefkat eksikliğinin yattığına dikkat çekiyor. Selma Camgöz, göğsünüzün ortasında bulunan ve kalp merkezi olarak da bilinen dördüncü çakranın, şefkat, sevgi ve hümanitarizmin merkezi olduğunu söylüyor. Bu çakra bölgesi dengelenmemiş kimselerin paranoyak, asosyal, kararsız, takıntılı, karamsar, ısrarcı, paylaşmayı sevmeyen veya aşırı eleştirel kişiler olarak karşımıza çıktığını ifade eden Camgöz, kalp çakrasını önemli kılan şeyin sevginin iyileştirici gücü olduğunu vurguluyor.

Dişi ve eril enerjinin buluştuğu kalp çakrası, aynı zamanda zihinsel ve bedensel katkı sağlar. Bağışıklık sisteminde büyük rolü olan timus bezi de kalp çakrası ile ilintilidir. Özellikle kalp sağlığını korumada etkili olur. Şefkat, aşk, dönüştürme, sevgi, uyum, empati ve bağışlamayı simgeleyen bu çakra ile ilgili pozları daha fazla uyarıldığımız yeni ay ve dolunay zamanlarında yapmayı öneriyorum.

Göğüs kafesi ve çevresindeki enerjinin, doğa, orman, çimenlik, tarla ve el değmemiş doğal güzelliklerle temsil edildiğini dile getiren Selma Camgöz, kalbin beyinden beş bin kat daha fazla elektrik ve manyetizma yaydığını ve her attığında hayatın bir sesinin ve ritminin olduğunu gösterdiğini söylüyor.