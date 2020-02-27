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GeriEtkinlik Rehberi Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı!
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Etkinlik Rehberi

Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı!

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Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı!
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"İstanbul’da eğlence, dur durak bilmiyor. Şehirden her gece yükselen müziğin sesi, İstanbul’un vazgeçilmez detaylarından biri olmuş durumda."

Sevilen sanatçıların konser programları oldukça yoğun, konser severlerin de keyiflenmek için birçok seçeneği mevcut. Sizin için seçtiğimiz şahane konser önerisini buradan görebilirsiniz.

Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı

Zamanın eskitemediği sanatçılar vardır. Şüphesiz ki Yıldız Tilbe de onlardan biri. Her insanın hayatında; en az birkaç anısında gizlenip özel bir yere sahip olmuştur muhtemelen. Onunla gülmüş, onunla ağlamış, onunla unutmuş ya da onunla unutamamış bir sürü hayranı var. Yıllar boyunca kasetleri rekorlar kırmış, klipleri internette milyonlarca izlenmiş, konserleri hayranları tarafından hınca hınç doldurulmuş. Konserlerine olan bu yoğun ilgi hala da devam ediyor Yıldız Tilbe’nin. Şimdi sırada 4 Mart’ta Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde vereceği muhteşem konser var. Bu unutulmaz geceye tanıklık etmek için, size özel indirimli bilet fırsatını kaçırmayın.

Bu bir ilandır.

Yıldız Tilbe’yle Keyif Dolu Bir Konser Akşamı

En sevdiğiniz sanatçılardan birinin konserine gitmek, gönlünüzce eğlenmek, sevdiklerinizle unutulmaz bir anı paylaşmak isterseniz; gelin hep birlikte 4 Mart akşamı, Yıldız Tilbe konserinde buluşalım. Bu kaçırılmayacak konsere, indirimli bilet fırsatıyla katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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