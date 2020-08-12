Yıldız Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Yıldız Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Eski yıllarda daha çok tedavi ve şifa amaçlı kullanılan yıldız taşı, görsel açıdan zenginlik katması nedeni ile günümüzde takı ve mücevher amaçlı da kullanılıyor. Simli ve farklı renk görünümlerine sahip olan yıldız taşının içinde silisyum oksit maddeleri bulunmaktadır.

Yıldız Taşı Nedir?

Bakır, demir, titanyum ve silisyum gibi pek çok farklı mineralleri barındıran yıldız taşı, bu minerallerin bir araya gelmesi ile birlikte oluşmuştur. Ev ya da farklı yapı alanlarında yalnızca süs eşyası olarak kullanılabilmektedir. Süs eşyasından farklı olarak hastalıkların giderilmesi ya da takı amacı ile de kullanılıyor.

Yıldız Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

İnsan sağlığı için yararı olduğu kadar, doğa içinde yararı oldukça büyük olduğu kanıtlanan yıldız taşı, oldukça kolay şekilde bulunabilen doğal taşların başında geliyor. Yıldız taşının sıkça bulunduğu ülkelerin başında Brezilya, İtalya, Rusya, Hindistan ve Çin gelmektedir. Elektromanyetik alanların emilmesine yardımcı olan yıldız taşı bu sayede doğa kirliliğinin azalmasına yardımcı olmaktadır.

Yıldız Taşı Nasıl Anlaşılır?

İnsanlığın varlığından itibaren doğada bulunan taşlara olan ilgi sürekli olarak artarak devam etmiş ve bu doğal taşlar günümüzde de tercih edilmektedir. Doğal olan taşların günümüzde sahte olmadığını anlamanın yolları bulunmaktadır. Diğer taşlar gibi yıldız taşlarının gerçeğini anlamak için taşların bir parçasının kırılması dış rengi ile iç kısmındaki renklerin aynı renge sahip olması gerekmektedir.

Taşların bulunduğu anda yıldız taşı olduğunu anlamanın yolu ise simli görüntüsü olmasına ve taşların pembe, kahverengi ve yeşil renk aralıklarına sahip olduğuna dikkat edilmesi anlamak için yeterlidir. Ayrıca yıldız taşlarının görüntüleri gökyüzü ve galaksileri andırmaktadır. Bu görüntüye sahip olan taşların yıldız taşı olması ihtimali yüksektir.

Yıldız Taşı Özellikleri

Doğal taşlar arasında en fazla dikkat çeken ve en çok hayranlık duyulan taşların başında yıldız taşları gelmektedir. Özel olarak boyanmış ve şekil verilmiş görünüme sahip olan doğal yıldız taşlarının en büyük özelliklerinden birisi de içindeki simli görünümler olması ve bu sayede taşın içinde yeni bir evrenin olduğu hissinin verilmesidir.

Adını içinde yıldız ve gökyüzü görünümünden alan yıldız taşının fiziki açıdan faydaları bulunmakta ve bunun yanı sıra ruhsal açıdan insana neşe, özgüven ve mutluluk kattığı bilimsel olarak açıklanmıştır. Güneş ışığında bekletilmesi durumunda insanın ruhsal açıdan rahatlamasını ve gevşemesini sağlar. Düz taş olarak süsleme aracı olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra tespih, kolye, bileklik gibi takı aksesuarları içinde kullanılabilmektedir.

Yıldız Taşı Faydaları

Çok eski dönemlerdeki medeniyetlerde yıldız taşı kullanımının insana neşe ve aşk getireceğine inanılmaktaydı. Günümüzde de mutluluk ve huzur getirdiği bilinen yıldız taşının diğer faydalarından biri ise kişiye şans getirdiğidir. Kullanan kişinin ayrıca bahtının açacağına inanılır ve aşk açıcı doğal taşlar olarak ifade edilmektedir.

İnsanın depresyona girme riskini azaltan yıldız taşı, özellikle iş hayatında görülen stres ile birebir başa çıkabilmektedir. Uyku sorunu olanlar için doğal ilaç yöntemi olan yıldız taşı, uyku düzeninin korunmasını ve rahat uyku çekilmesini sağlıyor. Erken saatlerde uyanan kişilerin daha dinç ve zinde uyanmasını sağlayan yıldız taşı, ayrıca insanın mutlu olmasına da faydaları bulunmaktadır. Duygu yumuşatıcı özelliği bulunan yıldız taşının en sert kişinin bile yumuşamasına yol açtığı biliniyor.