Yıldız Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Yıldız (Dalya) Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Yıldız çiçeği, sıcağı seven oldukça narin ve hassas bir bitki türüdür. Açık havayı sever ve genelde bahçelerde yetiştirilmelidir.

Yıldız Çiçeği Nedir?

Asteraceae familyasına ait olan Yıldız çiçeği, yaz aylarında ve yine sonbahar aylarında çiçek açan oldukça gösterişli bir bitkidir. Anavatanı Meksika olan bu çiçek aynı zamanda ülkenin ulusal çiçeği olarak da kabul edilmiştir. İlk olarak İspanyol geziciler tarafından Meksika'nın dağlarında bulunmuştur. Daha sonra Hollanda’ya gönderilmiş ve bu yolculuk esnasında yalnız tek bir çiçek hayatta kalmıştır. Oldukça narin bir yapısı vardır.

Yıldız Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Yıldız çiçeğinin gövdesi çalılıktır. Kökleri yumru şeklindedir. En çok bilinen ve lavralar tarafından tüketilen Kelebek şeklindeki bir türüdür. Beyaz, pembe, turuncu, kırmızı renklerinin yanı sıra Mehtap, Llandaff azizi, Ponpon, Mish mash gibi bilinen türleri mevcuttur.

Yıldız çiçeği papatyagillerdendir ve sınıf olarak iki çeneklilere aittir. Doğada toplamda 30 türe aşkın bulunmuş ve 20 bin kadar farklı kültür ırkı keşfedilmiştir. Çiçeğin soğanı fazlaca talep görmektedir. Tohumu ise oldukça pahalıdır. Hızlı büyür fakat her ortama uyum sağlayamaz.

Yıldız Çiçeği Nasıl Ekilir?

Yıldız çiçeği, Akdeniz iklim şartlarında bahar aylarında dikilmelidir. Bitkinin tohumu, soğan halinde satılır ve oldukça pahalıdır. Daha çok bahçe bitkisidir. Saksıya ekilecekse mutlaka geniş saksı tercih edilmelidir. Büyüme esnasında güneş ışığından mahrum kalmamalıdır. Ekim esnasında seçilmesi gereken toprak türü PH değeri yüksek olan, drenajı sağlanan, verimli ve humuslu topraklardır. Ayrıca alkali toprakları tercih edilmelidir.

Yıldız Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Yıldız çiçeği bakım isteyen bir türdür. Oldukça narin bir yapıya sahiptir. Güneş ışığını sever ve ne kadar güneş görürse o kadar sağlıklı büyür. Özellikle bahar ve yaz aylarında gün içerisinde en az 5 saat kadar güneş görmelidir. Havadar ve sıcak ortamları sever. Soğuktan nefret eder ve oldukça dayanıksızdır. Karasal iklimlerin olduğu bölgelerde bakımı yapılmamalıdır. Eğer saksı içerisine ekilecekse geniş saksı kullanılmalıdır. Fakat daha çok bahçe çiçeğidir. Sürekli temiz hava ister. Çiçeklerini ise sonbahar aylarında doğru açar.

Anavatanı Meksika olan Yıldız çiçeği, doğal olarak sıcağa dayanıklıdır. Fazla suya ihtiyaç duymaz. Daha çok yazlık bölgelerde Akdeniz ya da Ege ikliminde yetişebilir. Toprağı kurudukça sulanmalıdır. Solan çiçek hemen kesilmelidir. Böylece gerekli olan enerjiyi yeniden toplar. Küllenme hastalığı görülebilir. Bunun görülmemesi için her zaman havadar bir alanda tutulmalıdır. Yılda bir kez ilaçlama ister.

Yıldız Çiçeği Nasıl Çoğalır?

Yıldız çiçeklerinin tohum ile çoğalması oldukça güçtür. Köklerinden bölünme yaparak çoğalır fakat fide haline gelmesi bakım ister. Bu yüzden genellikle soğan şeklinde satın alınarak bahçe süslemsinde kullanılır.

Yıldız Çiçeği Anlamı

Yıldız çiçeklerinin bakımı oldukça zordur. Yerini çok yadırgar bu yüzden anlamı sabır olarak tanımlanır. Güzel görüntüsünü kazanması için sabırla bakmak ve büyütmek gerekmektedir. Hediye edildiği kişiye sabır ve sıhhat vermesi dilenir.

Yıldız Çiçeği Latincesi

Yıldız çiçeğinin bilimsel olarak Latince adı Dahlia Pinnata olarak nitelendirilir.

Yıldız Çiçeği Faydaları

Yıldız çiçeğinin bilinen pek çok farklı faydası vardır. Tüketimi genellikle yapraklarından yapılan çay ile sağlanır. Bu çay;

l Boğaz ağrısına iyi gelir. Ayrıca bir balgam söktürücü görevi üslenir,

l Terleme problemi olan kişilerde terleme sorununu giderici bir etkiye sahiptir,

l Şişlikler ve ağrılar için tedavi edici özelliği bulunmaktadır,

l Kadınların regl dönemlerinde kullanabilecekleri ağrı ve stres azaltıcıdır,

l Özellikle mide ağrısı çekenlere faydalıdır,

l Soğuk algınlığı hastalıklarında tedavi edici özelliğe sahiptir.

Yıldız Çiçeği Hikayesi

Yıldız Çiçeğinin bir efsanesi yoktur. Hikayesi tamamen gerçeğe dayalıdır. Aztekler 14. yüzyılda Yıldız çiçeklerinin yetiştiriciliğini yapmaktadırlar. İspanya Kralı olan II. Felipe, bir gezgini sömürgesi olan Meksika topraklarına göndermiş. Gezgin, Meksika topraklarında gezerken, Yıldız çiçekleri ile karşılaşmış. Daha sonra durumdan Kralı haberdar etmiş. Krala çiçeklerin eşsiz güzellikte olduğunu söylemiş. Derhal bir ekip gönderilmiş ve çiçekler Hollanda'ya getirilmiş. Fakat getirilen çiçeklerden yalnız biri ayakta kalmayı başarmış. Bu yüzden pek çok deneme gerçekleştirmişler. Sonunda nazik yapılı bu çiçeği Avrupa'ya yaymanın bir yolunu bulmuşlar.

Söylentilere göre II. Abdülhamit çiçeklerle bezenmiş bahçesinde dolaşır ve farklı türdeki çiçeklerin adlarını sorarmış. Bir gün Yıldız çiçeğine denk gelmiş ve adını sorduğunda yaveri "Dahlia" demiş. II. Abdülhamit bu adı hiç beğenmemiş. Yıldız Sarayı'na ithafen çiçeğin adını Yıldız olarak koymuş.