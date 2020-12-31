Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Zeynep Güler Yenipınar yılbaşından öncesi ve sonrası için uyarılarda bulundu.

Yılbaşından önce nasıl beslenmeliyiz?

Yeni yıla birkaç gün kala metabolizmanızı hızlandırmak ve avantaj elde etmek için günde mutlaka 2.5-3 litre su tüketin.

Protein alımınızı yeterli ve dengeli bir şekilde sağlamanız metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Yılbaşı öncesindeki günlerde daha düşük kalorili, daha az yağ ve şeker, daha fazla taze sebze-meyve içeren bir beslenme şekli yılbaşı için güzel bir hazırlıktır.

Yılbaşı sonrası nasıl beslenmeliyiz?

Güne bir bardak ılık su ile başlayın.

1 Ocakta kahvaltıyı brunch şeklinde yapın. Güne ara öğünlerle devam edip, akşam yemeğini erken saatlerde yiyin.

Erken uyuyun. Bütün gece yediklerinizi sindirmekle uğraşarak yorulan midenizi ve bedeninizi mutlaka dinlendirin.

Dışarı çıkamadığınız için ev içinde egzersizler yapın

Midenizi rahatlatmak için rezene, anason, bedenin dinlenmesi için melisa, papatya gibi bitki çaylarını tercih edin. Ayrıca en önemli şey toksinlerden arınmak için yeterli miktarda su tüketimine dikkat edin.

Yılbaşı sonrasında evde kaldığınız bu günlerde sabah kahvaltısı hariç diğer öğünleri sebze ağırlıklı, çorba tarzı sulu yemeklerle geçirin.

Çok tuzlu, yağlı ve kırmızı et yoğunluğu içeren gıdalardan uzak durun.

Sağlık lügatimizde bulunması gereken en önemli sözcük HAYIR olmalıdır. Aşırılığa ve sağlıksız beslenme şekline hayır demekle irademizi de test ederiz.