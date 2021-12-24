Yılbaşı Çiçeğinin Özelliği Nedir, Şans Getirir Mi? Yılbaşı Çiçeği Kokinanın Hikayesi

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina bitkisi, yılbaşında evimizin baş köşesinde ve sofralarda yerini almaya hazırlanıyor. Yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı son günlerde, yılbaşı çiçeğine dair bilgiler de araştırılıyor. Peki yılbaşı çiçeğinin özelliği nedir, neden tercih edilir? İşte yılbaşı çiçeğinin anlamı ve merak edilenler...

Yılbaşı çiçeği (kokina) nedir?

Tavşanmemesi (Ruscus aculeatus) yaygın olarak bilinen adıyla Kokina, Ruscaceae familyasından 20–50 cm yükseklikte, her dem yeşil, çok yıllık, yaprak biçimindeki dalları sert ve batıcı, çalı görünüşlü bir bitkidir. Kokina yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanıyor.

Kök ve yaprakları Antakya Bölgesi aktarlarında idrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak satılmaktadır. Aralık ayı ortalarından itibaren ucuna Silcan (Similax excelsa) meyveleri bağlanmış olan dalları, İstanbul çiçekçilerinde Kokina (Yunanca "kırmızı") adı altında satılır. Güzel bir saksıya koyarak evinizin en güzel köşesinde konumlandırabilirsiniz.

Yılbaşı çiçeğinin özelliği nedir?

Kırmızı tohumlarıyla yılbaşını simgeleyen yılbaşı çiçeği kokinanın şans getireceğine inanılıyor. Şans getirmesinin yanı sıra bir rivayete göre; kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri 1 yıl boyunca çürümez ya da solmaz ise çiçeğin sahibinin ev sahibi olacağına inanılıyor.

Yılbaşı çiçeğinin bakımı

Kokina, canlı bir bitki olduğu için bakıma ihtiyacı vardır. Kokina çiçeği, ne çok sıcağı ne de çok soğuğu sever. Bu çiçeğin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız ılık bir ortamda tutmalısınız.

Kokina çiçeğini haftada 2 defa yok olmayacak şekilde sulamanız yeterli olacaktır. Suyu kök kısmından verebilirsiniz. aman dikkatli olun, bu çiçek çok suyu sevmez.