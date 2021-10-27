Yılan otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Yılan otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Yılan otu, en faydalı8 bitki türlerinden biridir. Doğal alanlarında elde edilebilen yılan otu, koyu mavi rengiyle dikkat çeken ot türüdür. Çayır kenarlarında sıklıkla yetişir. Güzel kokusuyla ünlü bitki türüdür.

Yılan Otu Nedir?

Yılan otu güzel görünüm ve hoş kokusuyla bilen bir bitkidir. Çayır kenarlarında ve daha pek çok yerde kendiliğinden yetişebilmektedir. Kökleri kalın olan ve uzun yıllar yaşayan yılan otu, insan sağlığı açısından değerli faydalara sahiptir. Yan etkileri oldukça az olmasına rağmen, kullanımı öncesinde doktora başvurulmalıdır.

Yılan Otu Ne İşe Yarar?

Yılan otu, insan sağlığı için en değerli sayılan birkaç bitkiden biridir. Yararları oldukça fazladır. Kan temizleyici özelliğinin yanı sıra, sindirim sisteminde uyarıcı görevi görebilmektedir. Midede ve tükürük bezinde salgıların artmasına yarar sağlar.

Yılan Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Yılan otu, Karadeniz bölgesinin doğu kesimlerinde ve Uludağ'ın eteklerinde yetişen bitkidir. Çayır bölgelerinin tamamında yılan otuna rastlamak mümkündür.

Yılan Otu Hangi Mevsimde Olur?

Yılan otu ilkbahar mevsiminde yetişen bitki türüdür. Yılan otu özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bolca bulunabilir. Kurutulmuş hali her mevsim bitki dükkanlarından temin edilebilir.

Yılan Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Çayır bölgelerinde yetişen yılan otu suyu seven bir bitkidir. Bu şartlar sağlandığında bahçe içerisinde veya tarlada yetiştiriciliği yapılabilir. Yetişme şartlarının oluşmaması durumunda kısa sürede ölebilir.

Yılan Otu Nasıl Kullanılır?

Yılan otu, bitki türlerinin çoğunluğunda olduğu gibi kaynatılarak tüketilmesi önerilir. Kaynatılmadan önce kurutma işleminin yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Yılan Otunun Kullanımı

Tek kişilik yapılacaksa, 1 bardak sıcak su kaynatılmalıdır. İçerisinde kurutulup toz haline4 getirilen yılan otundan 1 çay kaşığı eklenmelidir. 10 dakika kadar bekletildikten sonra tüketilmeye başlanabilir.

Yılan Otu Faydaları Nelerdir?

Yılan otu kansızlıklara iyi gelen bitkilerden biridir. Kansızlık sorunu olan kişiler uzman tavsiyesi sonrası kullanabilirler.

Sıtma, baygınlık ve gut sorunlarına yılan otunun faydalı olduğu söylenebilir.

Tonik etkisi yaratabilen yılan otu cilt sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

İştahın düzelmesine yardımcı olur. İshal durumlarında kullanılması uzmanlar tarafından önerilir.

Bağırsak sorunlarının giderilmesi için yılan otunun kullanımı tavsiye edilir.

Nezle, grip ve soğuk algınlıklarında yılan otu kullanımı tavsiye edilir.

Karaciğer ve dalak organlarının rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Bu bölümler için faydaları oldukça fazladır.

Yılan Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Yılan otu yaraların çabucak iyileşmesine yarar. Sağlık alanında uzun yıllar, bağırsak problemlerinde kullanılmıştır. Mide gaz sıkışmalarına iyi geldiği söylenen bitkilerin en başında gelir.

Yılan Otunun Zararları Var mıdır?

Yılan otu, insanlar için en çok faydaya sahip olan bitkilerin en başında gelir. Bitkinin aşırı tüketimi halinde ise faydaları bazen zarara dönüşebilir. Aşırı tüketimde;

Baş ağrılarına,

Sulu göz rahatsızlığına,

Sırt ağrılarına neden olabilir.

Ayrıca kişiler, hamileyse veya emzirme dönemindeyse kullanılmamalıdır.

Yılan otu, kronik problemleri olanlarda ve 12 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Her yaş gurubundaki bireylerin kullanım öncesinde uzman doktorlara başvurmaları ve izin almaları gerekir. Bitkilere alerjisi olan kişiler kullanmamalıdır.

Yılan Otu Nerede Satılır?

Yılan otu, aktar dükkanlarında kolayca temin edilebilen bitkilerden biridir. İnternet ortamında da satılan bitkiyi, uzmanıyla beraber doğadan kolaylıkla toplayabilirsiniz. Satın aldığınız yerlere dikkat etmenizi öneriyoruz.