“Yıl Boyu Caz” da Bu Ay!

Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen Akbank Caz Festivali’nin 30. yılında bütün yıl sürecek caz etkinliklerinin Mart ayı programı “Caz Odada” serisi ile devam ediyor. Geçtiğimiz sene başlayan ve müzikseverleri ayrıcalıklı bir müzik dinleme deneyimine davet eden “Caz Odada”nın bu seferki mekânı İstanbul’un farklı noktalarındaki kitapçılar.

Türkiye caz sahnesinin önemli müzisyenlerinin dinleyicilerle bir araya geleceği bu özel buluşmaların ilki, Kitap Koala’da, kendine has vokal tarzı ve ses rengiyle Türkiye'de caz vokaline yepyeni bir soluk getiren Deniz Taşar ve piyanist Adem Gülşen eşliğinde başlıyor.

“Yıl Boyu Caz” etkinlikleri kapsamında yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın moderasyonuyla gerçekleşecek “Dün, Bugün, Yarın” söyleşilerinin ilki ise; 30 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali’nin dününü, bugününü ve yarınını odağına alıyor. Her yıl caz dünyasının saygın isimlerini buluşturan ve özel projelere ev sahipliği yapan festivalin, Türkiye’deki caz dünyasıyla ilişkisi, festivalin gelişimi ve tarihindeki önemli anlar; Seda Binbaşgil, Derya Bigalı ve Ahmet Uluğ’un katılımlarıyla ele alınıyor.

“Yıl Boyu Caz” çatısı altında Ocak ayında başlayan “Akbank Caz 30. Yıl Konserleri”, Akbank Sanat’ta gerçekleşecek Crosswinds Project Feat. Okay Temiz ve Babylon’da gerçekleşecek Türkiye’deki yeni nesil cazın en üretken temsilcilerinden biri olan saksafoncu Anıl Şallıel’in “166 Days” konseriyle devam ediyor.

Efsane davul ve perküsyon ustası Okay Temiz’in yer aldığı beşlide; Faslı keman eğitmeni Abdel Aziz El Achhab, HEMU Lausanne’dan ödülle mezun olan ve kendi grubuyla Avrupa’da çeşitli festivallerde yer alan yetenekli Fransız/Cezayirli trompetçi Shems Bendali; Sandy Patton, Claudio Roditi, Michael Von der Heide, Elisabeth Caumont, François Lindemann ve Patrick Moraz gibi isimlere eşlik etmiş ve 100’ün üzerinde CD kaydına katkıda bulunmuş İsviçreli kontrbasçı Patrick Perrier ve Detroit, Hong Kong, Paris, Montreux gibi önemli festivallere defalarca katılmış ünlü piyanist/besteci François Lindemann yer alıyor.

Anıl Şallıel’in cazdan funk'a ve etnik füzyona uzanan ilk solo albümü “166 Days”ten parçalar çalacağı 24 Mart akşamı; Şallıel’e Deniz Taşar, Önder Focan, Mustafa İpekçioğlu, Furkan Bilgi, Ergün Şenlendirici, Batu Şallıel, Burak Dursun ve Memduh Akatay konuk olarak eşlik edecek.

26 yaşındaki genç müzisyen geçtiğimiz 10 sene içerisinde önemli bir takipçi kitlesi edindi. Şanlıel son projesi “166 Days” ile 166 günlük bir zaman diliminde neredeyse her gün başka bir şehirde uyanan bir müzisyenin hikâyesini anlatırken, dinleyicileri kendi dünyasında bir yolculuğa davet ediyor.

MART 2020 PROGRAMI

CAZ ODADA

8 Mart 2020, Pazar

Saat: 17.00



Yer: KİTAP KOALA, Şakayık Sokak/ Teşvikiye



Deniz Taşar: Vokal

Adem Gülşen: Klavye

Etkinlik ücretsizdir.

Katılım kontenjan ile sınırlıdır.

“Yekta Kopan ile Akbank Caz 30. Yıl Söyleşileri: Dün, Bugün, Yarın”

14 Mart 2020, Cumartesi

Saat: 16.00

Yer: SOHO HOUSE, Beyoğlu

Moderatör: Yekta Kopan

Konuklar: Seda Binbaşgil, Derya Bigalı, Ahmet Uluğ

Etkinlik ücretsizdir.

AKBANK CAZ 30. YIL KONSERLERİ

Anıl Şallıel ve Konukları “166 Days”

24 Mart 2020, Salı

Saat 21.30 / Kapı Açılış: 20.30

Yer: Babylon

Anıl Şallıel: Tenor saksafon

Tolga Erzurumlu: Tuşlu çalgılar

Cahit Kutrafalı: Bas gitar

Ekin Cengizkan: Davul

Konuklar:

Deniz Taşar: Vokal

Önder Focan: Elektro gitar

Mustafa İpekçioğlu: Elektro bağlama

Furkan Bilgi: Klasik kemençe

Ergün Şenlendirici: Klarnet

Batu Şallıel: Alto ve soprano saksafon

Burak Dursun: Trompet, trombon

Memduh Akatay: Perküsyon

Biletler Biletix’te!

Crosswinds Project Feat. Okay Temiz

27 Mart 2020, Cuma

Saat:20.00

Yer: Akbank Sanat

Okay Temiz : perküsyon

Abdel Aziz El Achhab : keman

Shems Bendali : trompet

Patrick Perrier : kontrbas

François Lindemann : piyano

Biletler Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.