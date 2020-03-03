“Yıl Boyu Caz” da Bu Ay!
"30. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Yıl Boyu Caz” etkinliklerinin Mart ayı programında; Deniz Taşar, Anıl Şallıel, Crosswinds Project Feat. Okay Temiz gibi önemli isimlerin performansları ve Yekta Kopan’ın konuklarıyla gerçekleştireceği söyleşi yer alıyor. "
Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen Akbank Caz Festivali’nin 30. yılında bütün yıl sürecek caz etkinliklerinin Mart ayı programı “Caz Odada” serisi ile devam ediyor. Geçtiğimiz sene başlayan ve müzikseverleri ayrıcalıklı bir müzik dinleme deneyimine davet eden “Caz Odada”nın bu seferki mekânı İstanbul’un farklı noktalarındaki kitapçılar.
Türkiye caz sahnesinin önemli müzisyenlerinin dinleyicilerle bir araya geleceği bu özel buluşmaların ilki, Kitap Koala’da, kendine has vokal tarzı ve ses rengiyle Türkiye'de caz vokaline yepyeni bir soluk getiren Deniz Taşar ve piyanist Adem Gülşen eşliğinde başlıyor.
“Yıl Boyu Caz” etkinlikleri kapsamında yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın moderasyonuyla gerçekleşecek “Dün, Bugün, Yarın” söyleşilerinin ilki ise; 30 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali’nin dününü, bugününü ve yarınını odağına alıyor. Her yıl caz dünyasının saygın isimlerini buluşturan ve özel projelere ev sahipliği yapan festivalin, Türkiye’deki caz dünyasıyla ilişkisi, festivalin gelişimi ve tarihindeki önemli anlar; Seda Binbaşgil, Derya Bigalı ve Ahmet Uluğ’un katılımlarıyla ele alınıyor.
“Yıl Boyu Caz” çatısı altında Ocak ayında başlayan “Akbank Caz 30. Yıl Konserleri”, Akbank Sanat’ta gerçekleşecek Crosswinds Project Feat. Okay Temiz ve Babylon’da gerçekleşecek Türkiye’deki yeni nesil cazın en üretken temsilcilerinden biri olan saksafoncu Anıl Şallıel’in “166 Days” konseriyle devam ediyor.
Efsane davul ve perküsyon ustası Okay Temiz’in yer aldığı beşlide; Faslı keman eğitmeni Abdel Aziz El Achhab, HEMU Lausanne’dan ödülle mezun olan ve kendi grubuyla Avrupa’da çeşitli festivallerde yer alan yetenekli Fransız/Cezayirli trompetçi Shems Bendali; Sandy Patton, Claudio Roditi, Michael Von der Heide, Elisabeth Caumont, François Lindemann ve Patrick Moraz gibi isimlere eşlik etmiş ve 100’ün üzerinde CD kaydına katkıda bulunmuş İsviçreli kontrbasçı Patrick Perrier ve Detroit, Hong Kong, Paris, Montreux gibi önemli festivallere defalarca katılmış ünlü piyanist/besteci François Lindemann yer alıyor.
Anıl Şallıel’in cazdan funk'a ve etnik füzyona uzanan ilk solo albümü “166 Days”ten parçalar çalacağı 24 Mart akşamı; Şallıel’e Deniz Taşar, Önder Focan, Mustafa İpekçioğlu, Furkan Bilgi, Ergün Şenlendirici, Batu Şallıel, Burak Dursun ve Memduh Akatay konuk olarak eşlik edecek.
26 yaşındaki genç müzisyen geçtiğimiz 10 sene içerisinde önemli bir takipçi kitlesi edindi. Şanlıel son projesi “166 Days” ile 166 günlük bir zaman diliminde neredeyse her gün başka bir şehirde uyanan bir müzisyenin hikâyesini anlatırken, dinleyicileri kendi dünyasında bir yolculuğa davet ediyor.
MART 2020 PROGRAMI
CAZ ODADA
8 Mart 2020, Pazar
Saat: 17.00
Yer: KİTAP KOALA, Şakayık Sokak/ Teşvikiye
Deniz Taşar: Vokal
Adem Gülşen: Klavye
Etkinlik ücretsizdir.
Katılım kontenjan ile sınırlıdır.
“Yekta Kopan ile Akbank Caz 30. Yıl Söyleşileri: Dün, Bugün, Yarın”
14 Mart 2020, Cumartesi
Saat: 16.00
Yer: SOHO HOUSE, Beyoğlu
Moderatör: Yekta Kopan
Konuklar: Seda Binbaşgil, Derya Bigalı, Ahmet Uluğ
Etkinlik ücretsizdir.
AKBANK CAZ 30. YIL KONSERLERİ
Anıl Şallıel ve Konukları “166 Days”
24 Mart 2020, Salı
Saat 21.30 / Kapı Açılış: 20.30
Yer: Babylon
Anıl Şallıel: Tenor saksafon
Tolga Erzurumlu: Tuşlu çalgılar
Cahit Kutrafalı: Bas gitar
Ekin Cengizkan: Davul
Konuklar:
Deniz Taşar: Vokal
Önder Focan: Elektro gitar
Mustafa İpekçioğlu: Elektro bağlama
Furkan Bilgi: Klasik kemençe
Ergün Şenlendirici: Klarnet
Batu Şallıel: Alto ve soprano saksafon
Burak Dursun: Trompet, trombon
Memduh Akatay: Perküsyon
Biletler Biletix’te!
Crosswinds Project Feat. Okay Temiz
27 Mart 2020, Cuma
Saat:20.00
Yer: Akbank Sanat
Okay Temiz : perküsyon
Abdel Aziz El Achhab : keman
Shems Bendali : trompet
Patrick Perrier : kontrbas
François Lindemann : piyano
Biletler Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.