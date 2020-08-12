Yeşim Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Yeşim Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Hem estetik bir yapısı bulunan hem de dayanıklı olan Yeşim taşı, doğada en çok bulunan değerli taşlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda halk arasında, ‘mutluluk taşı’ şeklinde de ifade edildiğini söylemek mümkün. Son dönemlerde taş masajı üzerinden de çok fazla kullanılan yeşim taşı, pek çok özelliği ve faydaları ile beraber yaygın değerlendirilen özel taşlar arasında yer alıyor.



Yeşim Taşı Nedir?



Ametist ve akik taşları ile beraber özellikle mücevherat alanında en yaygın kullanılan taşlardan biri yeşil taşıdır. Özellikle hem pahalı hem de ekonomik değere sahip türleri bulunur. Küpe ya da kolye ile beraber yüzük gibi pek çok alanda özel olarak yaptırmak suretiyle yaygın değerlendirmektedir.



Yeşim Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?



Oluşumu doğada milyonlarca yıl içerisinde gerçekleşen yeşim taşı, daha çok yeraltı yataklarında bulunmakta ve çıkarılmaktadır. Orta ve Güney Amerika'nın yanı sıra, aynı zamanda Peru ve Meksika ile beraber Çin’de de Yeşim taşı oldukça fazladır. Dünyanın en zengin yataklarına sahip taşlardan biri olarak öne çıkıyor.



Yeşim Taşı Nasıl Anlaşılır?



Belli başlı bazı ayrıcalıkları ile beraber Yeşim taşını anlamak mümkün.



- Parlak ve pürüzsüz bir görünüme sahiptir.

- Renk kesinlikle donuk ve düz olmaz.

- Soğuktur. Bu yüzden insan yüzü ile temas ettiğinde soğukluğu hissedilir.

- Hat boyunca içindeki renk çeşitliliği tutarlıdır.

- Yoğunluğu fazladır ve diğer taşlara göre biraz daha ağırdır.



Bu gibi özellikleri ile beraber Yeşim taşını ayırt edebilir ve amaca uygun şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Yeşim Taşı Özellikleri



Yeşim taşının birçok değişik çeşidi bulunur ve bu sebepten dolayı farklı özelliklere sahiptir. Birçok farklı takı çeşidinde kullanılan yeşim taşı, oldukça küçük parçalar üzerinden kullanılır. Belli başlı bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle birleştirme yapılabilir. Aynı zamanda bu işlemler taşın daha parlak görünmesine fırsat verebilmektedir. Jadeit ismi ile bilinen türü nadir olduğu için lüks mücevherlerde çok fazla kullanılır.



Heykel ile beraber birçok farklı sanat alanında yaygın kullanılan taşlardan biridir. Aynı zamanda iç ve dış dekorasyon da çok fazla kullanılan ve tercih edilen en özel taşlar arasındadır. Her türlü mevsim şartlarında dayanıklıdır. Hatta mermerden daha dayanıklıdır ve rahatlıkla kullanılabilir. En önemli özelliklerinden biri estetik bir yapıya sahip olmasıdır. Değişik renk çeşitleri ile beraber farklı şekillerde oldukça şık ve hoş bir görünüm sunar.



Yeşim Taşı Faydaları



Birçok farklı faydası ile beraber yeşim taşı dünyanın en yaygın değerli madenleri arasında yer almaktadır. Hem manevi açıdan hem de sağlık konusunda ve şıklık üzerinden önemli faydaları vardır.



- Dünyanın birçok farklı ülkesinde şans getirdiğine inanılır.

- Kötü enerji ve düşüncelerin uzaklaştırılmasına fırsat verir.

- Özellikle çocuk ve yaşlıların korkularından kurtulmasına olanak tanımaktadır.

- Yaydığı enerji ile beraber hayata daha pozitif açıdan bakma imkanı sağlar.

- Yeşim taşı enerjisi ile beraber böbrek ağrılarını gidermede kullanılır.

- Birçok değişik masaj teknikleri üzerinde değerlendirilir.

- Migren ve benzeri gibi akut seviyelerdeki ağrıların giderilmesi için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



Bu şekilde pek çok farklı özellik ve faydası ile beraber, dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi yeşil taşı Türkiye'de de oldukça fazla kullanılıyor.