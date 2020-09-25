Yeşim taşı ile masaj yapmak cildinize nasıl etki eder?

Yeşim taşı hayranları, bu doğal ürünün dolaşım sistemini hızlandırdığını, cildi detoksifiye ettiğini, şişkinliği, iltihabı ve kızarıklıkları azalttığını, cilt bakım ürünlerinin penetrasyonuna yardımcı olduğunu ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini yavaşlattığını iddia ediyor.

Uzmanlar da bunu destekler nitelikte; yeşim taşının cildi serinletmek, yatıştırmak ve cilt tonunuzu eşitlemek için gerçekten çok faydalı olduğunu onaylıyor. Ama bu güzellik ürünü gerçekten işe yarıyor mu? Yeşim taşı kullanmak gerçekten iyi bir yüz bakımı için gerekli mi?



İyi bir sonuç almak istiyorsanız, yeşim taşını doğru kullandığınızdan emin olmanız gerekir

Etkili bir masaj için anahtar kelime; iyi bir teknik ve tutarlılık! Başka bir deyişle, yeşim silindiri kullanmak işe yarıyor, ancak onu nasıl doğru kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Ayrıca, herhangi bir doğal taş türü de muhtemelen aynı sonucu vereceğinden, silindirin mutlaka yeşim taşı olması gerekmez.



Uzmanlar, yeşim silindirlerinin ciltte kullanımını destekleyen çok az kanıt olduğuna dikkat çekiyor. Ancak bu, denemeye değer olmadığı anlamına gelmez. Temel olarak, büyük veya küçük fark etmeksizin olumlu bir etki sağladığını gözlemlerseniz, onu kullanmaya devam etmemeniz için hiçbir neden yok.