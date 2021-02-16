Yeşil Mercimek Nasıl Yetişir? Yeşil Mercimek Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Mercimek çeşitleri Türkiye’de geniş coğrafyalarda yetiştirilmektedir. Yalnızca türlerine göre yoğun olarak yetiştikleri bölgeler farklılık göstermektedir. Hem yeşil mercimeğin yetiştirilmesinde hem de diğer mercimek türlerinin yetiştirilmesinde en önemli olan hususlardan biri yabancı otların bulunmasıdır. Yabancı otlar mercimek türlerini kolayca çürütür ve verimini büyük oranda düşürür.



Yeşil Mercimek Nasıl Yetişir?



Yeşil mercimek genel olarak soğuk havayı sever fakat yetiştiği ortamdaki sıcaklık 4 ila 20 derece arasında olmalıdır. İlkbaharda ekilen yeşil mercimeklerin yetişmesi 100 gün kadar sürebilmektedir. Sıcaklığın yaz aylarına doğru artışı ile en güzel şekilde olgunlaşabileceklerdir. Yeşil mercimek toprağa ekildikten sonra bolca güneş ışığı almalıdır. Aynı zamanda ev gibi kapalı alanlarda da mercimek yetiştirilebilir.



Nerede yetiştirilirse yetiştirilsin mutlaka güneş ışığı almalıdır. 6,0 ila 6,5 PH seviyesindeki, nemli olan toprakların 2 ya da 3 santim kadar derinliğine ekilir. Fakat toprak kuru olan bir topraksa 5 ila 6 santim derinliğe ekilmesi gerekir. Mercimek tohumları arasına 6 santim kadar mesafe konularak dikilmelidir. Haftada iki kez sulanmalıdırlar. Yabani otlar görüldüğünde mutlaka hemen temizlenmelidir.



Yeşil Mercimek Nerelerde Yetişir?



Yeşil mercimek yetiştirilme koşullarına da bağlı olarak Asya, Avrupa, Akdeniz ve batı yarımkürede kolaylıkla yettirilen bir bitkidir. Dondan etkilenen bir bitki olmaması ile soğuk iklimi olan Bulgaristan, Avustralya, ABD ve İspanya gibi ülkelerde de yetiştirilebilmektedir.



Yeşil Mercimek Türkiye’de Nerede Yetiştirilir ve Nasıl Yetiştirilir?



Türkiye’de yeşil mercimek en fazla Orta Anadolu ile Doğu Anadolu’da yetiştirilir. Yeşil mercimek Şubat ayının sonu ve Mart ayında ekilir ve hasat yaz aylarında yapılır. Yeşil mercimeğin ekiminde dekar başına 9 kilo tohum yeterli olur fakat serpme kim yapılacak ise 11 kilo da ekilebilir. Fakat kış mevsiminden dolayı zarar edilecek olan miktarda hesaba katılmalıdır.



Tarlanın çok büyük olmaması halinde yabancı otlar bir defa temizlense yetebilir. Mercimeklerin sararması hasat zamanının geldiği gösterir. Kökünden çıkarılan bitkiler tarda 5 ila 6 arasında bekletilerek kurutulur. Ve ardından ürün kullanıma hazır hale getirilir.



Yeşil Mercimek En İyi ve En Çok Nerede Yetişir?



Dünyada en çok Kanada, Avustralya, Hindistan ve ABD’de yetişir. Türkiye’de ise en çok; Nevşehir, Aksaray, Konya, Manisa, Ankara, Çorum ve Yozgat şehirlerinde yetişir.