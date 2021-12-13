Yeşil elma kaç kalori? 100 gram yeşil elma besin değerleri ve kalorisi...
"Yeşil elma besin değerleri bakımından çok zengin bir meyvedir. Birçok uzman doktor tarafından yeşil elma öğünlerde tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Yeşil elmanın kaç kalori olduğu da sorgulanan bilgiler arasında yer almaktadır. Yeşil elma ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Bundan dolayı yeşil elma trend aramalar haline gelmiştir. Peki, yeşil elma kaç kaloridir? 100 gram yeşil elma besin değerleri ve kalorisi nedir tüm detayları derledik."
Yeşil elmanın insan sağlığına etkisi oldukça fazladır. Yeşil elma ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Yeşil elma besleyici meyvelerden bir tanesidir. Yeşil elma sindirimi son derecede kolay olan bir meyvedir.
Yeşil Elma Kaç Kalori?
Ortalama 1 tane yeşil elmanın kalorisi 65'dir.
100 Gram Yeşil Elma Besin Değerleri ve Kalorisi
100 gram yeşil elmanın besin değerleri aşağıdaki gibidir;
- 65 kcal
- 13.8 karbonhidrat
- 2.4 lif
- 0.3 protein
- 0.2 yağ
- A vitamini
- C vitamini
- 107 mg potasyum
- 6 mg kalsiyum
- 0.1 mg demir