Yeşil elma kaç kalori? 100 gram yeşil elma besin değerleri ve kalorisi...

Yeşil elmanın insan sağlığına etkisi oldukça fazladır. Yeşil elma ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Yeşil elma besleyici meyvelerden bir tanesidir. Yeşil elma sindirimi son derecede kolay olan bir meyvedir.

Yeşil Elma Kaç Kalori?

Ortalama 1 tane yeşil elmanın kalorisi 65'dir.

100 Gram Yeşil Elma Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram yeşil elmanın besin değerleri aşağıdaki gibidir;

- 65 kcal

- 13.8 karbonhidrat

- 2.4 lif

- 0.3 protein

- 0.2 yağ

- A vitamini

- C vitamini

- 107 mg potasyum

- 6 mg kalsiyum

- 0.1 mg demir