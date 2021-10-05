Yeşil Elma Besin Değerleri: 1 Yeşil Elma Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri

Yeşil elma lif bakımından zengin olması sebebiyle diyet listelerinde ilk sırada yer alan besin maddelerinden biri olmaktadır. Lifli yapısı sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlayan yeşil elma zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği meyvelerden biri olarak ifade edilmektedir.



Yeşil Elma Besin Değerleri: 1 Yeşil Elma Kaç Kalori?



İnsan sağlığına faydaları fazla olan yeşil elmanın sahip olduğu besin değerleri şu şekildedir: 1 adet yani 90 gr olan yeşil elmada 47 kalori bulunmaktadır.



Protein Ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



Yeşil elmanın 100 gramında: 13.8 g Karbonhidrat ve 0.3 g Protein bulunmaktadır.