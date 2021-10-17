Yeşil Çay Yağ Yakar mı, Ne Kadar Kalori Yakar? İşte Yeşil Çayın Vücuda Etkileri

Yeşil çay, eskiden beri tüm dünyada şifalı bir bitki olarak biliniyor ve alternatif tıpta da kullanılıyor. Hemen herkesin mutfağında yer alan bu bitki, insan vücuduna müthiş faydalar sağlıyor. Peki yeşil çay zayıflatır mı, yağ yakar mı? İşte yeşil çayın faydaları....

Yeşil çay yağ yakar mı?

Bazı çalışmalar yeşil çayın, karın yağı yakarak vücudu uyardığı ve kilo kaybını teşvik ettiğini göstermiştir. Yeşil çay, metabolizmayı etkileyen fitokimyasal bir yapı içerir. Kilo kaybı konusunda yeşil çaydan destek almak istiyorsanız günde birkaç fincan içmeniz gerekebilir.

Yeşil çay ne kadar kalori yakar?

Yeşil çay metabolizmayı hızlandıran özelliği bulunan bir bitki çayıdır. Metabolizmaya etkisi nedeniyle yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Mayasız bir içecek olan yeşil çayı yemeklerin sonunda tüketebilirsiniz. 5 fincan yeşil çay 70-80 kalorinin yakılmasını sağlar.

Kafeinin sağlıklı versiyonu olarak da anılan yeşil çay, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Bir fincanı yalnızca 2 kalori olan yeşil çay, düzenli tüketildiğinde zayıflamaya destek oluyor.

Yeşil çay nasıl hazırlanır?

Yeşil çayı hazırlamak için bir bardak kaynamış su içerisine yeşil çaydan bir tatlı kaşığı kadar ilave ederek yaklaşık 5 dakika kadar beklenmeli. Demlenen çay süzgeç yardımıyla süzülerek istenirse bir dilim limon eşliğinde tüketilebilir.

Yeşil çayın faydaları

Yapılan araştırmalar, yeşil çay tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde kanser oranının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.