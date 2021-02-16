Yer Fıstığı Nasıl Yetişir? Yer Fıstığı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Baklagiller familyasına dahil olan yer fıstığı bir çok üründe kullanılmak amacıyla yetiştirilmektedir. Yer fıstığı gıda olarak tüketildiği gibi birçok ambalajlı ürüne de yan malzeme veya ham madde olarak da üretilebilmektedir.



Yer Fıstığı Nasıl Yetişir?



Yer fıstığı adından da anlaşılabileceği gibi toprak altında olgunlaşan bir yapıya sahip olduğu için yer fıstığı denilmektedir. Yer fıstığı üretiminde öncelikli olarak amaç belirlenmeli ve birçok çeşit arasından hangi yer fıstığının üretileceğine karar verilmelidir.



Yer fıstığı üretiminde dikkat edilecek hususlar arasında sıcaklık gelmektedir. Yer fıstığı ideal sıcaklığı en az 20 derece olmaktadır. Daha başlangıç dönemi olan çimlenme döneminde ise sıcaklık değerleri 12 ile 14 derece arasında olmalıdır. Yer fıstığı ekimi yapılacak toprağın daha yumuşak ve kumlu toprak olması tercih edilmektedir.



Türkiye’de Yer Fıstığı En Çok Nerede Yetişmektedir?



Türkiye’de yer fıstığı iklim olarak Güneydoğu bölgesi, Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde yetişebilen bir üründür. Yer fıstığı ekiminin en çok yapıldığı iller ise genellikle güney bölgelerde olan illerde yaygın olmaktadır. Kahramanmaraş, Adana, Antalya, Osmaniye, Muğla ve Aydın gibi illerde yer fıstığı üretimi yapılması yaygın olarak mümkün olmaktadır.



Türkiye’de Yer Fıstığı En İyi Nerede Yetişmektedir?



Türkiye’de yer fıstığı en iyi yetiştiği yerler arasında güney bölgeler yer almaktadır. Güneyde yer fıstığının tercih edilmesinin nedeni ise ürünlerin olgunlaşma ve hasat döneminde sıcaklık istemesinden kaynaklanmaktadır.



Türkiye’de Yer Fıstığı Nasıl Yetiştirilmektedir?



Türkiye’de yer fıstığı üretimi büyük miktarlarda olmaktadır. Güney bölgeler de daha çok büyük miktarlarda yetiştirilmesinin nedeni piyasada ihtiyaç hissedilen talebi karşılamak amacıyla üretimi yapılmaktadır. Yer fıstığı üretiminde kişisel ihtiyaca göre üretim yapılması çok az olmaktadır. Bunun nedeni yer fıstığının piyasada bulunması kolay bir ürün olmasının yanında üretiminin yüksek potansiyellerde yapılması amacıyla olmasıdır.



Yer fıstığı üretiminde üretilen mahsullerin gönderileceği imalat fabrikalarının yakınında üretimin yapılması da gider faktörü hesaplanarak düşünülmesi gereken bir durumdur. Talep edilen miktarlarda daha az üretim yapılması yer fıstığından imal edilen ürünlerin üretiminde bir aksaklık oluşturmaması için üretim planlarının iyi yapılması ve üretilen hasat edilen yer fıstığının zamanında alınması ve işlenmesi oldukça önemlidir.