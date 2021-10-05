Yer Fıstığı Besin Değerleri: 100 Gr Yer Fıstığı Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri

Yer fıstığı, yüksek kalorili besin maddelerinden biri olsa da vücut için sağladığı faydalarla son zamanlarda sıklıkla tercih edilen ürünlerden bir tanesi olmaktadır. Çoklu doymamış yağlar bakımından zengin olduğu için uzmanlar tarafından kıymetli görülmektedir.



Yer Fıstığı Besin Değerleri: 100 GR Yer Fıstığı Kaç Kalori?



Yer fıstığında bulunan besin değerleri şu şekilde belirtilebilir: 100 gramında 567 kcal bulunmaktadır.1 avuç yer fıstığında yani yaklaşık 40 gr miktarı ise 227 kalori değerine sahiptir.



Protein Ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



Yer fıstığının 100 gramında: 16.1 g Karbonhidrat ve 25.8 g Protein bulunmaktadır.