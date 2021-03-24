Yer Fıstığı Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Yer Fıstığı Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Yer fıstığı ağacı bakımı mutlaka titizlikle yapılması gereken ağaç türleri arasındadır. Bundan dolayı yer fıstığı ağacı sürekli olarak bakımının nasıl yapılacağı araştırılan bir ağaç olmuştur.

Yer Fıstığı Ağacı Nedir? Yer Fıstığı Ağacı Hakkında Bilgi

Yer fıstığı ağacı baklagiller familyasına ait olan bir ağaç türüdür. Bu ağaç yoğun miktarda yer fıstığı vermektedir. Ağacın vermiş olduğu yer fıstığın 32 tane farklı türü bulunmaktadır. Yer fıstığı ağacının vermiş olduğu fıstıklar hem çok yıllık hem de tek yıllık olabilmektedir. Yer fıstığı ağacının gıda endüstrisinde ki konumu oldukça büyüktür. Bundan dolayı yer fıstığı ağacı üretimi fazla olup ihracatı da yine yapılmaktadır. Tarım da önemli bir pay oluşturur.

Yer Fıstığı Ağacı Latince İsmi

Yer fıstığı ağacının Latince ismi Arachis Hypogaea'dır.

Yer Fıstığı Ağacı Özellikleri

- İnce kabuklu bir meyve verir.

- Bu ağacın dişi ve erkek olmak üzere iki türü bulunur.

- Sıcak hava koşullarında daha iyi yetişir.

- Yetiştirilmesi emek istenen bir ağaçtır.

- Meyvelerin boyları 2 cm ile 3 cm arasında değişir.

Yer Fıstığı Ne Zaman Dikilir?

Yer fıstığı ağacını ekmek için bahar ayını beklemek zorundasınız. Özellikle bahar aylarında yer fıstığı daha iyi yetişir ve daha hızlı büyümektedir. Yer fıstığı ağacını yetiştirmek için nisan ayında bu ağacı dikebilirsiniz. Nisan ayından başlayarak mayıs ayının sonuna kadar yer fıstığı dikme süresiniz vardır.

Yer Fıstığı Nerede Yetişir?

Yer fıstığı Dünya üzerinde en fazla üretimi yapıldığı nokta Çin'dir. Çin dünyada yer fıstığı üretiminde zirve noktadadır. Çin'den sonra da Türkiye gelmektedir. Türkiye iklim koşulları yer fıstığı üretmek için birebirdir. Bundan dolayı yer fıstığı ülkemizde en fazla sıcak iklim bölgelerinde olan Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Akdeniz bölgesinde, Antalya, Kahramanmaraş, Aydın gibi bölgelerde yoğun miktarda yer fıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Yer Fıstığı Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Yer fıstığı iki farklı iklimde yetişmektedir. Hem tropik iklimde hem de ılıman ikliminde rahatlıkla yetişmektedir. Bundan dolayı güneş isteği oldukça fazladır. Yer fıstığı yetiştireceğiniz yerde iyi bir güneş aldığından emin olmanız gerekmektedir. Yer fıstığı aynı zamanda budama işlemini fazla istemez. Bundan dolayı uzayan dallarını kesmenize gerek yoktur. Çimlenme döneminde yer fıstığının maksimum 13 derecede sıcaklığa erişmesi uygun olacaktır.

Yer Fıstığı Ağacı Yapraklarını Döker mi?

Yer fıstığı ağacı yapraklarını dökmez.

Yer Fıstığı Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Ilıman bir iklimde yetiştiğinden dolayı sulama işleminin bol bol yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda 2-3 günde bir toprağın kalitesi kontrol edilmeli toprağa gerekli olarak gübre takviyesinin yapılması gerekir. Budama işleminin yapılması yer fıstığı ağacı için önerilmemektedir. Yer fıstığı ağacını sürekli olarak güneşe yakın bir konumda bulundurmanız önem teşkil ediyor.

Yer Fıstığı Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Ağrıları Hafifletir

Yer fıstığının bilinen en önemli faydaları arasında ağrıları hafiflettiği gelir. Dolayısıyla doğal bir ağrı kesici olarak nitelendirilir.

2) Kalp Hastalıklarına İyi Gelir

Yer fıstığı ağacının bir diğer iyi geldiği şey ise kalp hastalıklarıdır. Tam anlamı ile bir kalp dostu olan yer fıstığı ağacı kalpteki her türlü olumsuz faktörleri ortadan kaldırır.

Yer Fıstığı Ağacı Hastalıkları Neler?

- Göz Kurdu

- Karagöz Kurdu

- Meyve İç Kurdu

- Kabuklu Biti

- Siyah İç Kurdu

Yer Fıstığı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Yer Fıstığı Ağacı Kullanım Alanları

Yer fıstığı kolesterolü düşürmeye yaramaktadır. Dolayısıyla kolesterol şikayeti olan hastalara doktor tarafından da yine yer fıstığı tüketilmesi önerilmektedir. Yer fıstığı ağacı besin değerleri oldukça yüksek olduğundan dolayı insan sağlığı için çok iyi gelmektedir.