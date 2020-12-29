Yeni Yılı Farklı Kültürler ve Ülkeler Nasıl Kutluyor?

NOEL

Noel, İsa Mesih'in doğumunun anısı olarak kutlanır. Dünyadaki birçok Hıristiyan için en önemli tarihlerden biridir ve 25 Aralık tarihinde kutlanır. Pek çok insan bu kutlamayı aile ve arkadaşlarla bir araya gelmek ve sevdikleriyle hediye alışverişinde bulunmak için bir fırsat olarak görüyor.

BODHİ GÜNÜ

Bodhi Günü, Buddha'nın (Siddhartha Gautama) aydınlanmayı deneyimlediği günü anan bir Budist bayramıdır; her yıl 8 Aralık'ta kutlanır. Farklı gelenekler onu farklı şekillerde kutlar ve tatil için farklı bir geçmiş hikayesine sahiptir, ancak hepsi sabah yıldızı yükselirken Siddhartha'nın özlediği cevapları bulduğu ve sonunda Nirvana'ya ulaştığı konusunda hemfikirdir. Bu gün, özel hizmetler ve meditasyon seanslarının yanı sıra Dharma çalışmaları ve Budist metinlerinin ilahileri ile kutlanıyor.

HANUKA (HANUKKAH)

Hanukkah, Kudüs'ün İkinci Tapınağının yeniden adanmasının anısına yapılan bir Yahudi geleneğidir, Işık Festivali olarak da bilinir. Kudüs'teki İkinci Tapınağın yeniden adanması anısına düzenlenen bir Yahudi festivalidir. Işık Festivali olarak da bilinir. İbrani takvimine göre Kislev'in 25. gününden başlayarak sekiz gün sekiz gece boyunca sürer. Bu tatil sırasında uygulanan ritüellerin çoğu aile temellidir. Her gece bir mum yakarlar ve tam menoraya ulaşana kadar mum sayısı artar. Birçok aile, kitap veya oyun gibi kutlamaların her gecesi hediye alışverişinde bulunur.

ÖMİSOKA

Yılbaşı gecesi Ōmisoka, Japon geleneğindeki en önemli ikinci tarih olarak kabul edilir. Bunun önemi, ailelerin yılın en önemli günü olan yılbaşı gününden önce son bir kez bir araya gelmelerine bağlıdır. Saat gece yarısına çarptığında, birçok kişi Hatsumde için tapınakları ziyaret eder ve çoğu Budist tapınağında insan ıstırabına neden olduğuna inanılan 108 arzunun her biri için bir kez çalınan büyük çan vardır.

BOXİNG DAY (HEDİYELEŞME GÜNÜ)

Boxing Day 26 Aralık gerçekleşecek bir bayramdır ve bu sadece birkaç ülkede kutlanmaktadır. Orta Çağ'da Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmıştır; kiliselerde saklanan kutuların açılıp fakirlere dağıtıldığı bir gündür. Bu aynı zamanda hizmetçilerin eve gitmelerine ve aileleriyle Noel'i kutlamalarına izin verildiği gündü. Boxing Day Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta resmi tatil haline geldi.