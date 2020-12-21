Yeni Yılda Hedeflerinizi Gerçekleştirmenin 7 Yolu

Yeni yıl demek yeni umutlar, heyecanlar demek. Belki de bu yüzden birçoğumuz yeni bir senenin başlangıcında kendimize hedefler koyup, kararlar alıp bunları gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. Kimilerimiz bunu başarıyor, kimilerimiz ise birkaç denemenin ardından bu kararları rafa kaldırıyor. Yaşam tarzında kalıcı değişiklikler yapmak pek kolay bir süreç değil. Peki yeni yıl hedeflerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz?

Kendinize gerçekçi bir hedef listesi oluşturun

Yeni yıl öncesinde birçok kişi kendine sigarayı bırakmak, spora başlamak, kilo vermek, sağlıklı bir hayatı benimsemek gibi pozitif yaşam tarzına dair hedefler belirliyor. Hayatımızda kalıcı değişiklikler yapmak oldukça zordur. Bu nedenle öncelikle kendinize gerçekçi bir hedef listesi oluşturmak, planlara bağlı kalma ve uygulama şansınızı artırır. Hedeflerinizi belirlerken net tanımlar yapmalısınız.

Örneğin ‘Bu yıl daha çok egzersiz yapacağım’ demek yerine, ‘Haftada 4 gün birer saat orta tempolu yürüyüş yapacağım’ diyebilirsiniz. Ayrıca kendinize gerçekçi hedefler belirlemelisiniz. Bunu yaparken ekonomik durumunuzu, takviminizi, ailenizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurun. Ancak bu planlarda her zaman aksamalar, başarısızlıkların olabileceğini aklınızdan çıkarmayın ve esnek olun.

Yeni yıl kararlarını hayata geçirmek isteyenler için 7 ipucunu:

1- Hedeflerinizi belirledikten sonra öncelikle bağlı kalacağınız bir plan yapın.

2- Hedeflerinize giden yolda koşmak yerine, küçük adımlarla yola çıkın.

3- Bütün hedeflerinizi bir kerede gerçekleştirmenizin mümkün olmadığının farkında olarak tek seferde tek bir davranışınızı değiştirmeyi hedefleyin. Örneğin hem kilo vermeye hem egzersize başlamak yerine önce bunlardan birini gerçekleştirin.

4- Hedeflerinize ilerlerken yalnız olmak yerine motivasyonunuzu artırmak için bu sürece bir yakınınızı ya da arkadaşınızı da sürece dahil edin.

5- Mutlaka destek alın.

6- Ulaştığınız her hedef için kendinize küçük bir ödül verin. Kendinizle gurur duymaktan vazgeçmeyin.

7- Kendinize inanın ve cesaretinizi hiç kaybetmeyin.