Yeni Yılda Bedeninizi Yeniden Şekillendirin

Sarkmalar Ciddi Öz Güven Sorunlarına Yol Açabiliyor

Kilo vermek, sağlıklı ve ideal kiloda olmak her insanın hayalidir. Ancak bazı durumlarda kilo vermenin insan vücudu üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Bu etkilerden en dikkat çekici ve en önemli olanların arasında sarkmalar yer alıyor. Germe operasyonları çok sık kilo alan ve veren kişilerde meydana gelen sarkmaların yanı sıra özellikle bariatrik cerrahi ya da hamilelik sonrasında ortaya çıkan sarkmaların giderilmesinde de oldukça etkili oluyor. Kol germe, karın germe ve uyluk germe operasyonları ile kişinin vücudundaki sarkmalar tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Germe operasyonlarına ek olarak meme dikleştirme operasyonları da kombine estetik planlamasına dahil edilebiliyor. Kapsamlı bir kombine estetik planlaması için kişinin genel sağlık durumuna, yaşına, kronik hastalıklarına ve kan değerlerine bakılması çok önemli. Doğru planlama ile birden fazla operasyonu tek seferde gerçekleştirmek ve tek bir iyileşme süreci ile kişinin dikkat çekici bir değişim elde etmesini sağlamak mümkün.

Daha Küçük Değişimler de Mümkün

Kombine estetik uygulamalarında tüm vücudu kapsayabilecek planlamaların yanı sıra daha minimal planlamalar yapmak da mümkün. Son yıllarda liposuction uygulamaları ile Brezilya Kalçası, Brezilya Popo Estetiği olarak da bilinen popoya yağ enjeksiyonu uygulamalarını sıkça birlikte yapıyoruz. Vaser ya da PAL liposuction ile bel, karın ve basen bölgesinden alınan yağlar bölgesel incelmede etkili olurken kişinin kendi vücudundan alınan yağları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra popo bölgesine enjekte ederek daha dolgun ve yuvarlak hatlı bir görünüm elde edebiliyoruz. Brazillian Butt Lift ya da diğer adıyla Brezilya Popo Estetiği yaparken bölgeye enjekte edilecek yağların yaklaşık olarak %40’nın vücut tarafından emileceği kalan %60’lık kısmın da bölgede ömür boyu kalacağını göz önünde bulundurarak planlama yapıldığı takdirde kişi iyileşme sürecinin sonunda istediği görünüme sahip olabiliyor.

Meme Estetiğinde Kombine İşlemler

Kişinin vücudunda dikkat çekici bir değişim yaratan estetik uygulamalardan birisi de meme estetiğidir. Meme büyütme ve meme küçültme estetiği ile birlikte sıkça meme dikleştirme estetiği de tercih ediliyor. Meme büyütme operasyonunda dikleştirme ile kombine işlemi çok sık yapılır. Sarkmış meme dokusunu yukarı kaldırmak ve hacmi büyütmek için bu operasyonlar kombine edilerek tek cerrahide hastalarımızın beklentileri karşılanabilir. Meme küçültme estetiğinde de bu operasyonun aynı zamanda dikleştirme operasyonunu da içerisinde barındırdığını söylemek mümkün. Meme küçültme ameliyatında meme dokusu küçültülerek yeniden şekillendirilirken memenin yukarı kaldırılması ile dikleştirme işlemi de yapılmaktadır.

Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı Salih Onur Basat



