Yeni Yıla Damgasını Vuracak Saç Rengi Trendleri

Pastel pembe saçları çok sık göreceksiniz

Pastel pembe tonları, 2021’de kesinlikle denemek isteyeceğiniz saç rengi arasında yer alıyor. Özellikle daha açık tonlar, çarpıcı bir renk trendi olacak gibi görünüyor. Dua Lipa, Keke Palmer ve Taylor Swift gibi ünlülerin de denediği bu sıra dışı renkle düşündüğünüzden daha şık görünebilirsiniz. Ancak pembe saçlara karar verdiyseniz, daha az şampuanlamaya ve rengini korumak için saçınızı soğuk suyla durulamaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.

Herkes için gümüş-gri saç modası

Ariana Grande ve Kim Kardashian gibi ünlülerin de gümüş grisi saç rengine geçiş yapmasıyla birlikte daha popüler hale geldi. Düşünülenin aksine, gri saç daha genç görünmenizi sağlayabilir ve her yaşa uygundur. Özellikle beyazları kapatma konusunda oldukça iyi olan bu renk, beyazlarınızla barışmak için de bir fırsat olabilir. Elbette diğer marjinal renkler gibi gümüş grisi de özel bir bakım ister. Bunun için mavi bir şampuan kullanmanız önerilir.

Sade ama şık bir görünüm için simsiyah saçlar

Siyah saçların modası asla geçmediğini düşünürsek, bu yıl da trendler arasında yer alması şaşırtıcı değil. 2021’in trendlerini yakalamak için sadece farklı renk tonlarını seçmek zorunda değilsiniz, simsiyah boyadığınız parlak saçlarınızla yeni yıla harika bir giriş yapabilirsiniz. Gerektiğinde evinizde de kolayca boyayabileceğiniz siyah rengi, dilerseniz kestane tonlarında gölgelerle de hareketlendirebilirsiniz.

Sıcak bir görünüm için kızıl tonları

Kızıl saç hayranıysanız, 2021 sizin yılınız olabilir. Kızıl tonları doğal güzelliğinizi geliştirmenin ve aynı zamanda farklılık yaratmanın risksiz bir yoludur. Kadınların her zaman çok hızlı rengini kaybetmesinden şikayet ettiği bu tonlar için renk koruyucu saç kremleri kullanmanızda fayda var.

Karamelli balyaj trend olmaya devam edecek

Karamelli balyaj, modası hiç geçmeyen popüler bir saç rengi ve esmer teninizi ön plana çıkarır, ayrıca bakımı da kolaydır. Bu yüzden 2021’de yine favoriniz olmaya devam edecek gibi görünüyor. Özellikle saç uçlarınızı aydınlatan, ince vurgular yapan balyaj tekniğiyle hem doğal görünebilir hem de renk geçişleriyle farklı bir illüzyon yaratabilirsiniz.

Tatlı ve zarif çikolata kahve

Siyah renkleri kendinize yakıştıramıyorsanız, iyi bir alternatif olarak çikolata kahveyi düşünebilirsiniz. Doğal esmer olmasınız bile, tüm cilt tonlarının harika görünmesini sağlayan kahvenin bu tonuyla zarafetinizi ön plana çıkarmayı deneyin.

Sıcak bir kış görünümü için altın sarısı saçlar

Yaz aylarının sona ermesi, sarı saçlarınızla vedalaşacağınız anlamına gelmez. Saçlarınızı tamamen koyu bir renge dönüştürmek yerine, altın sarısı gölgelerle sıcak bir kış stili izlenimi verebilirsiniz.

Olgun bir görünüm için koyu renk saç dipleri

Saç dipleriniz doğal rengine dönüşmeye başladığında sürekli boyamak zorunda değilsiniz. Yeni yıl saç trendinde daha olgun bir görünüm için dip boyayı düzenli olarak yaptırmanıza gerek kalmıyor. Saçlarınızın arasına bal köpüğü gölgelendirmeler yaparak ayrıca görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

Platin rengi koyu renk saç dipleriyle deneyin

Geçtiğimiz yılın trendleri arasında yer alan platin saçlar, bu yıl farklı bir versiyonla karşımıza çıkıyor. Sürekli boyatmak zorunda kalmayacağınız koyu renk saç dipleriyle platin saçlar, herkesin tercih edebileceği bir stil önerisi olabilir. Üstelik saç diplerinizi kökten uca daha yumuşak bir geçiş için istediğiniz kadar açık veya koyuya boyayabilirsiniz.

90’ların stil renkleri geri döndü

Kadife tulumlar, geniş paçalı kotlar ve hayvan baskılı tişörtler gibi, 90’ların saç stilleri de 2021’de geri dönüş yapıyor. Ancak daha spesifik olarak, renk vurgularının popülerliği artış gösteriyor. Charli D’amelio ve Billie Eilish gibi ünlülerin geçtiğimiz yıl tercih ettiği neon pembesi, elektrik mavisi, neon yeşiller gibi renk paletlerindeki bu trendin 2021 boyunca da devam etmesi bekleniyor.

Leylak rengi ile masalımsı bir stile imza atın

Gümüş grisi ve pastel morun karışımıyla elde edilen leylak rengi saçlar, bu kış sizi harikalar diyarında gibi hissettirebilir. Hunter Schafer gibi ünlülerin şimdiden denemeye başladığı bu renkle etkileyici görünebilirsiniz.

Gümüş-leylak görünümü oluşturmak, özellikle daha koyu saçlara sahipseniz zordur, bu nedenle bu görünüm için kuaförünüzden yardım almanız gerekebilir. Ancak saçınızı aydınlatmak istiyorsanız, saç boyanıza evde leylak rengi ekleyebilirsiniz. Her iki durumda da renginize uygun şekilde bakmak önemlidir. Renk koruyucu bir şampuan kullanın ve rengi mümkün olduğu kadar uzun süre korumak için soğuk suyla yıkayın.