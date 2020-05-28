Yeni Saç Trendlerine Yönelik İpuçları

80’lerin saç modelleri 2020 yılında yeniden canlanıyor

2020 saç trendlerinde 80’lerin saç modelleri sık sık görülüyor. Kabarık, bukleli ve hacimli saçlar bu sene sık olarak karşımıza çıkacak. İnce telli saçlara sahip olan biri ince saç maşası kullanarak bu saç modelini elde edebilir. Bukleler ön plana çıktıktan sonra krepe yapılarak saçların olduğundan daha hacimli görünmesi sağlanabilir.

Islak görünümlü saçlar bu sene de moda

2020 yılında da ıslak görünümlü saç modası devam ediyor. Hafif maskülen, doğal görünen bu saç modelini uygulamakta çok kolay. Kullanılan ürün ile saça hafif masaj yaparak istediğin görünümü elde edebilirsin.

Kahkül trendi

Bu saç modelini kadınlar uzun süredir saçlarına uyguluyor. Yüzün daha ince ve küçük görünmesine de yardımcı olan bu model kadınların vazgeçilmezi. Şekillendirme işlemini yaptıktan sonra sertleştirmeyen saç spreyi uygulayarak modelinizi sabitleyebilirsiniz.

Uzun saç modası

Upuzun, bele uzanan saçlar bu seneye damga vuracak. Saçların güçlenerek uzaması çok önemli. Bu nedenle saçlar uzatılırken ısı ile şekillendirmek yerine saç şekillendirici ürünler kullanılmalı. Saç bakımı düzenli olarak yapılmalı.

Doğal dalgalı saçlar

Saçların doğal haline bırakılarak kullanılması bu sene moda. Kişiler artık saçlarına ekstra şekil vermeden saçın doğal yapısı nasıl ise öyle kullanıyorlar. Sadece bukleleri ya da dalgaları belirginleştirmek için yardımcı ürünler kullanabilirsin.