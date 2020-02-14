Yeni Nesil Dekorasyon Trendleri: Doğaya ve Eskiye Dönüş

Dekorasyon, özellikle son dönemlerde ‘moda’ kavramı ile beraber ilerliyor. Sizce dekorasyon ile moda arasındaki bağlantı nasıl?

Dekorasyon sektöründe 'moda kavramı' aslında hep vardı. 60, 70 ve 80’li yıllarda çekilen filmlerdeki evleri hatırlayın, daha sonra 2000’li yılları ve bugünü gözünüzde canlandırın. Aradaki farkı ve değişen moda kavramlarını çok daha net göreceksiniz.

Dekorasyon sektöründeki moda kavramı, hazır giyim, takı ve kişisel aksesuar gibi sektörlerdeki moda kavramı ile kıyaslandığında daha farklı dinamikler içeriyor. Dekorasyonda daha uzun zaman dilimi içinde oluşuyor ve genelde bir tarzı barındırıyor.

Son birkaç yıldır dekorasyon sektörünün hemen hemen her alanında, mobilyadan aksesuara, aydınlatmadan zemin kaplamalara kadar, insanların kendilerini daha iyi, daha mutlu, konforlu ve daha sağlıklı hissetme isteği sonucu, doğal malzemeler kendini göstermeye ve büyük talep toplamaya başladı. Dekorasyonda genel olarak moda nereye gidiyor diye sorarsanız, kesinlikle masif dediğimiz gerçek ağaç ve tamamen doğal ketenler, kumaşlar ve malzemeler ile üretilen mobilyaların moda olmaya başladığını söyleyebilirim.

Dekorasyon tarzı olarak da son birkaç yıldır ayak seslerini duyduğumuz shabby-chic tarzı, son 20 yıla damgasını vuran modern ve endüstriyel tarzlarının tahtını sallayarak, artık hakim olarak dekorasyon sektörüne yön vermeye başladı.

2020 dekorasyonunda neler öne çıkıyor?

2020 dekorasyon trendlerinde doğanın renkleri, çizgileri evimize hakim olacak. Bu yıl dekorasyonda doğallık, rahatlık, sıcaklık, samimiyet ve biraz da romantizm kendini gösteriyor. Bunların toplamında elbette ki şıklık hep ön planda olacak. Doğayı içimize alacağımız, ahşap dokusunu tenimizde hissedeceğimiz mobilyalar, insan ruhuna huzur veren yumuşacık pastel tonlar ve zaman zaman pastel tonlara karışacak doğanın canlı renkleri ve desenleri ile bu yıl sıklıkla karşılaşacağız. Doğaya, sıcaklığa, samimiyete ve romantizme dönüşü sadece mobilyada değil, perdeden aydınlatmaya, ev aksesuarlarından aydınlatma ürünlerine kadar her alanda yaşayacağız.

Kış aylarını bitirmek üzereyiz. Bahar ayları için dekorasyon önerileri verir misiniz?

Bahar aylarına geçerken artık üzerimizden kışın ağırlığını atıp daha enerjik ve neşeli bir ruh haline bürünürüz. Tabii buna evimizin atmosferini küçük dokunuşlarla günümüz trendlerine uygun olarak değiştirip canlandırarak başlayabiliriz. Floral desenler, geniş kareli kumaşlar ve keten dokumalar bulundukları mekana enerji katacaktır. Bunların yanında yine sıkça karşımıza çıkacak olan pastel tonlar ya da sıcak renkler bahar ayları dekorasyonunuz için ilk tercihiniz olabilir.

Türkiye’deki dekorasyon alışkanlıkları neler? İnsanlar genelde evlerini nasıl dekore etmeyi tercih ediyorlar?

Türkiye’deki dekorasyon alışkanlığı, tüketicinin gelir, eğitim ve özellikle yaşadığı şehirdeki sosyal ilişkilere göre çok değişkenlik gösteriyor. Ancak tüm Türkiye genelinde ortak bir tanım yapmak gerekirse, ülkemizde yaşayan insanlar evlerine çok değer veriyorlar. İhtiyaçlar ve zevkleri doğrultusunda herkes evini daha huzurlu ve işlevsel kılmak istiyor.

İnsanlar dizilerdeki dekorasyonlardan etkileniyor mu?

Elbette genel bir dekorasyon fikri vermesi açısından etkileniyorlar. Ancak bu etki, hazır giyim veya takı gibi baskın değil. İzleyiciler, dizi karakterinin üzerindeki giysi veya takıyı hemen o esnada bir online mağaza veya bir e-ticaret sitesinden sipariş verebiliyorlar. Ancak dekorasyonda bu kadar hızlı karar alınamıyor. Ancak dekorasyon tarzı ve renkler konusunda mutlaka kafalarında bir fikir oluşturuyorlar.

Bu işi en iyi bilenlerden biri olarak; siz kendi evinizi nasıl dekore etmeyi tercih ediyorsunuz?

Ben yaptığım tüm dekorasyonlarda, ev sahiplerinin zevkleri, yaşam alışkanlıkları, sosyal yaşamları, meslekleri ve hobilerini ön planda tutarak bir tarz oluşturuyorum. Bu da beni basma kalıpların dışında, ailenin her üyesini mutlu edecek, beklentilerini karşılayacak, farklı dekorasyon tarzlarının bir araya gelmesi ile oluşturduğumuz özel bir tarza götürüyor.

Ben kendi evimi dekore ederken, ailemin her üyesinin yaşam tarzına göre, zevk ve ilgi alanlarını ortaya çıkarabileceğimiz bir alan yaratmak istedim. Bunu yaratırken hepimizin en önem verdiği unsurlardan rahatlık, doğallık, samimiyet ve yanında olmazsa olmaz, şıklık kavramını bir araya getirdim. Evimizde farklı stilleri bir arada kullanıp bu stilleri sanatsal objelerle tamamlayıp bize hitap eden bir alan oluşturdum.

All Happy Days Kurucusu ve Tasarımcı Petek Güven