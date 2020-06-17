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GeriAlışveriş Yeni Nesil Babalara Yeni ‘Penti Men’
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Yeni Nesil Babalara Yeni ‘Penti Men’
Alışveriş

Yeni Nesil Babalara Yeni ‘Penti Men’

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Yeni Nesil Babalara Yeni ‘Penti Men’
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"Penti, sadece erkeklere özel yepyeni bir marka ile tüketicisini buluşturuyor. Yeni nesil erkekler için tasarlanan Yeni Penti Men, ilk koleksiyonunu babalar gününde ‘Yeni Nesil Babalara, Yeni Penti Men’ kampanyası ile tanıttı."

Birçoğumuz evlerde kalınan bu dönemde babaların da değişimine şahit oldu. Babalarımız işlerine evlerinden devam ederken, bir yandan da çocuklarının en yakın oyun arkadaşı, mutfağın en yetenekli aşçıları oldular. Yenilendiler ve güncellendiler. 

Penti Men, Türkiye’nin önde gelen Influencer aileleri ile yayınladığı reklam filminde işte tam da bu eğlenceli anlara ve koleksiyonun detaylarına dikkat çekiyor.

Sadece babaları değil, tüm aileyi bir araya toplayan Penti Men, sloganlı ev giyim ürünlerinden iç giyime ve çoraplara uzanan seçkisi ile herkesi mutlu etmeye hazır!

 

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